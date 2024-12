Předstihové ekonomické ukazatele získávají na popularitě. Sledují je manažeři firem a investoři, zmiňují je centrální bankéři, dostávají se do zorného pole politiků. Je to pochopitelné. S tím, jak všechny procesy v ekonomikách zrychlují, mnohdy není možné čekat s rozhodnutím dva měsíce na tvrdé výsledky průmyslu, či dokonce tři měsíce na čtvrtletní data o HDP. Zavděk tak bereme dílčími a méně přesnými signály, hlavně když jsou k dispozici rychle.

Nepřeceňujeme ale význam toho, co předstihové ukazatele mohou sdělit? Vezměme jako příklad index S&P PMI pro zpracovatelský průmysl. Na první pohled ideální ukazatel, jehož hodnota je každý měsíc odvozena z výsledků dotazování do klíčových podniků na jejich výhled produkce, ekonomické situace a zaměstnanosti. Má stejnou metodiku pro mnoho zemí na světě a jasně definovanou „středovou“ hodnotu 50, oddělující očekávání růstu od očekávání poklesu. Jeho výsledky ale podléhají řadě mýtů.

Zaprvé, při srovnání mezi zeměmi nutně neplatí, že čím vyšší hodnota PMI (zkratka pro takzvaný index nákupních manažerů), tím silnější růst průmyslu. Za posledních 20 let dosahuje průmysl Polska podstatně lepších výsledků než Česko, Německo či Itálie, jeho PMI je ale v průměru nejnižší. Zadruhé není pravda, že průmysl v dané zemi čeká růst právě tehdy, je-li hodnota jeho PMI vyšší než 50. Ve skutečnosti vede taková hodnota v českém průmyslu k průměrnému meziročnímu růstu o 1,2 procenta, v polském až o pět procent, ale v německém a italském k poklesům. Za třetí neplatí, že se PMI od svého dlouhodobého průměru odchýlí se stejnou pravděpodobností dolů i nahoru. Častěji totiž přetrvává mezi respondenty do PMI (ne vždy oprávněný) opatrný optimismus. Když jej ale ztratí, dají to najevo krátkodobě dramatickým přehodnocením.

Při znalosti všech defektů předstihových ukazatelů má tedy vůbec smysl věnovat jim pozornost? Analýzy dávají na tuto otázku kladnou odpověď, kterou ale podmiňují správnou interpretací. Je to ostatně stejné jako s jinými statistickými veličinami. Interpretace může vést k jejich využití anebo zneužití.