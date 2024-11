O plánech nového amerického prezidenta bylo sepsáno už mnoho převážně negativně vyznívajících textů, především o tom, co vše způsobí Evropě, či dokonce České republice. Na místě je začít uvažovat nad tím, jak se k těmto záměrům postaví samotná EU. Jak, případně zda vůbec bude chtít reagovat nebo lépe řečeno konkurovat snaze vytvořit ještě příznivější klima pro privátní investice v USA.

Co jiného totiž za programem levných energií, nízkých daní, menší byrokracie a ochrany trhu vlastně hledat. Lacinější energie už za oceánem mají, neboť elektřina tam stojí třetinu toho, co v našem průmyslovém regionu, a plyn – kde jsou USA navíc tvůrcem trhu – dokonce jen zhruba čtvrtinu. Snahu o nižší daně asi nelze nikomu vyčítat, stejně jako ochranu trhu v případě, že vzájemné obchodní vztahy dlouhodobě opomíjejí princip reciprocity. A chtít méně byrokracie? Jak neevropské, chtělo by se říct.

Ačkoliv si americká vláda na uvedení do funkce ještě chvíli počká, její záměry jsou už docela zřejmé. Zaměří se na podporu podnikání a na tvrdé vyjednávání se zahraničními partnery s cílem posílení vlastní pozice. Co čekat od právě nastupující evropské „vlády“, až tak zřejmé není.

Evropa dávno ztratila svou ekonomickou dominanci a její ústup z dávné slávy vrcholí aktuálním trendem tzv. deindustrializace. Vlastními zásahy natolik změnila podnikatelské klima, respektive ovlivnila investiční rozhodování firem, že ochota investovat v unijním prostoru výrazně ochabla. Nic však nenasvědčuje tomu, že by nová evropská garnitura chtěla pod tíhou této reality, popsané mimo jiné v Draghiho zprávě, udělat krok zpět nebo alespoň úkrok stranou.

O tom, že se k vyšší konkurenceschopnosti dopracuje skrze dražší energie, ještě větší byrokracii včetně povinného ESG reportingu a dalších „inovací“, lze však poměrně úspěšně pochybovat. Nakonec jí nezbude zase nic jiného než znovu nastartovat dluhovou dotační tombolu, aniž by třeba někdo vůbec vyhodnotil, jak moc úspěšná a efektivní byla ta předchozí.