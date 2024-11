Většina ekonomů podcenila pozoruhodnou odolnost amerického hospodářství. Navzdory dočasným letním pochybnostem ohledně zdraví trhu práce nevykazuje tamní ekonomika známky zpomalování. Naproti tomu Evropa se nachází v o poznání horší kondici. Její hospodářství stále flirtuje s recesí. Investoři tak očekávají, že se měnové politiky v obou regionech vydají odlišným směrem.

Trumpova prorůstová politika a fiskální výdaje mohou kromě růstu přispívat i k inflačním tlakům. Vidíme, že se inflační očekávání v USA zvyšují, což žene nahoru i výnosy tamních vládních dluhopisů. Kvůli tomu správci peněz přistřihli sázky na to, jak markantně se Fed vydá dolů se sazbami. Investoři očekávají, že se na konci příštího roku budou americké sazby nacházet poblíž úrovně čtyř procent, zatímco ještě na konci září předpokládali, že se cyklus snižování úroků zastaví na úrovni až tří procent.

V eurozóně se děje přesný opak. Trh věří, že do konce roku 2025 sazby poklesnou na 1,75 procenta. Po špatném reportu indexu nákupních manažerů (PMI) část portfolio manažerů dokonce počítá s tím, že by banka mohla v prosinci snížit sazby o půl procentního bodu. Zároveň platí, že pokud Donald Trump zaměří cla a tarify i na Evropu, bude ECB přinucena pustit se do razantnějšího uvolňování politiky s cílem zachránit skomírající ekonomiku.

Na obzoru se nám tak rýsuje monetární divergence, která se propisuje do kurzu eura vůči dolaru. Tento klíčový měnový pár jen od konce září oslabil téměř o šest procent. Další oslabování představuje nejpravděpodobnější variantu. Můžeme říct, že parita mezi kurzem eura a dolaru je takřka jistá, otázkou jen zůstává, kdy přesně nastane. Nemůžeme vyloučit ani scénář, že pokud nový prezident přistoupí ke vskutku tvrdé obchodní politice, bude euro testovat své historické minimum vůči dolaru, tedy hodnotu 0,84 z roku 2001.

Na druhou stranu slabší evropská jednotná měna podpoří chabou hospodářskou dynamiku prostřednictvím nárůstu exportů. Nižší úroveň eura dokáže částečně kompenzovat i cla. Kurz měny a očekávaná benevolentnější monetární politika poskytují určitou vzpruhu evropským akciím, které se navzdory nepříznivému výhledu nacházejí poblíž historických maxim.