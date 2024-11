Přemýšlím nad tím, píšu a přednáším o tom již mnoho let. Jak se naše duše od počátku paměti stěhuje z hmotného světa do světa nového, nehmotného. A teď se to stalo mně. Během dvou dní. Mám virtuální repliku svého těla a repliku svého hlasu. Částečně též digitální repliku mého uvažování, aspoň toho psaného a řečeného. Mám digitální, virtuální skoroklon.

Ve středu jsem se stavil za svým kamarádem Honzou Buriánkem, se kterým jsem se seznámil v roce 2004 v Londýně. Byli jsme tam při oslavě vstupu naší republiky do EU pozvaní Tonym Blairem jako zástupci mladé vlny ve svých oborech. On za digitální technologie, 3D mapping a další IT věci. Já jako ekonom. Od té doby se vídáme tu na konferencích, tu na oslavách narozenin. Na nedávném Týdnu inovací do mě šťouchl a říká: „Přijď, naskenujeme tě.“ A tak jsem šel.

Zbývá vám ještě 80 % článku