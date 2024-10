Do amerických voleb zbývají necelé tři týdny a rostoucí pravděpodobnost vítězství Donalda Trumpa a republikánů zanechává znatelnou stopu na finanční trzích. Nikoliv náhodou se v uplynulých týdnech dařilo aktivům, která by z Trumpova vítězství nejvíce profitovala. V prvé řadě se jedná o americké společnosti nejvíce citlivé na přísnost regulatorního rámce a míru zdanění, jako jsou například americké banky. Oddechly by si i technologické giganty podnikající v nově vzniklých odvětvích digitálního světa, které jsou v hledáčku regulátorů z důvodu možného zneužívání dominantního postavení na trhu.

Americké firmy si s Trumpem mohou být jisté prodloužením „dočasného“ snížení daní schváleného za prvního Trumpova mandátu, nemluvě o možnosti dalšího snížení daní pro firmy i bohaté. Mezi jednoznačné vítěze patří i bitcoin. Trump patří mezi podporovatele kryptoměn, a dokonce jeden z projektů osobně zaštítil. Rostoucí šance Trumpova vítězství svědčí i americkému dolaru. Ten za poslední měsíc posílil výrazně oproti většině světových měn včetně české koruny. Naopak mezi poražené patří dluhopisy, pro něž jsou záměry Donalda Trumpa jako vysoká cla či deficity financované snížení daní negativní.

Pro české investory i domácnosti by bylo vítězství Trumpa tou horší variantou. Silný dolar znamená slabší korunu, dražší dovozy a nákupy v zahraničí. Cla a obchodní bariéry jsou pro naši malou otevřenou ekonomiku taktéž nevýhodné. Zahraniční investoři kromě výše uvedených faktorů negativně vnímají i rizika vyplývající z Trumpovy geopolitické orientace, jako je odklon od Evropy a omezení podpory Ukrajiny.

Dobrou zprávou je, že s variantou Trumpova vítězství finanční investoři již kalkulují a taktéž by mohli pozitivně ocenit samotný fakt poklesu nejistoty po volbách. Zvolení Trumpa by nám sice přineslo málo dobrého, ale minimálně zpočátku by se pravděpodobně nejednalo o žádné drama.