Září 2024 se pravděpodobně zapíše jako zlom ve vývoji automobilového sektoru. Během jediného měsíce oznámilo šest evropských automobilek, že nebudou schopny dosáhnout cílů na prodeje a marže, které pro letošní rok slibovaly svým akcionářům. Na výčtu automobilek je pozoruhodné, že zahrnují celé spektrum podle ceny produktu: od masových výrobců Volkswagen Group a Stellantis (Peugeot–Citroën, Fiat a Chrysler) přes prémiové značky Mercedes-Benz a BMW až po jednu z nejdražších značek vůbec Aston Martin.

Hlavní zdroje problémů jsou totiž stejné: slabá poptávka po nových vozech ve stagnující Číně a s tím spojená zostřená cenová válka na tamním trhu a dále celosvětově klesající poptávka po elektrických autech. A oba tyto faktory postihují všechny výrobce bez ohledu na cenu vyráběných modelů.

Pokles poptávky po elektroautech se mediálně nejvíce zvýraznil při nedávných negativních zprávách o jejich prodejích. Například za srpen se registrace nových bateriových elektrických aut v EU propadly o 44 procent meziročně, na čemž se z velké části podílelo ukončení dotací na jejich nákup v Německu.

Nicméně, problém s elektroauty je již staršího data. Ještě před několika lety se očekávalo, že podíl elektrických aut na nových prodejích plynule poroste. Data však ukazují, že v pěti největších ekonomikách EU se podíl bateriových aut na prodejích nemění již dva roky, a v posledních měsících dokonce klesá. Je možné, že ke koupi elektrického vozu byla připravena jen omezená množina zákazníků, která byla po několika letech vyčerpána. Přesvědčit další zákazníky – při vyšší ceně a nižší praktičnosti elektroaut – je pro výrobce při absenci dotací téměř nemožné.

Zcela v pozadí za aktuálním dramatickým vývojem se rýsuje ještě jiný, potenciálně velmi nepříznivý jev. Nastupující mladá generace v západoevropských zemích již ve vlastnictví kvalitního auta nevidí tak lákavý cíl jako jejich otcové a dědové. Organizátor investiční konference v Mnichově mi nedávno řekl: mému synovi je 25 let, nemá řidičský průkaz a ani to neplánuje – po městě jezdí na kole a na výlety stačí jeden řidič pro celou skupinu lidí. Před automobilkami tak může časem stát další výzva: obhájit nezbytnost jejich produktu před mladou generací. Investoři do akcií automobilek by měli s těmito faktory počítat.