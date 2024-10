S Petrem Nečasem jsme se potkali na konferenci Green Deal Summit Hospodářských novin. Expremiér za ODS nyní podniká v poradenském byznysu a říká: „Politiky prosím, aby předpisy dělali co nejsložitější, aby jim nikdo nerozuměl. To je pro byznys nás poradců úplně nejlepší!“ Když Petr Nečas, který se nedávno stal jediným pravomocně odsouzeným expremiérem v historii Česka, kývl na rozhovor, vymínil si, že nebude mluvit o svém soukromí. Tedy o své nynější manželce Janě Nečasové, která byla, ještě s příjmením Nagyová, jeho asistentkou a je jednou z protagonistek největší české politické aféry, která způsobila pád vlády v roce 2013. Souhlasil jsem, takže řeč je o byznysu, politice, současné vládě, Mirku Topolánkovi, prognóze výsledků voleb v příštím roce. Ale samozřejmě na důsledky policejní invaze na Úřad vlády v roce 2013 taky došlo. A když jsem zmínil jméno Šlachta, rozjel se Petr Nečas tak, že ho nepoznáte. Těšte se. Ale začali jsme byznysem.

Často se mluví o tom, že Evropa páchá skrze Green Deal ekonomickou sebevraždu. Myslíte si to taky?

Páchá sebevraždu, mimo vši pochybnost. Sedmiprocentní globální producent oxidu uhličitého provádí řízenou deindustrializaci. Když si přečtete důvodovou zprávu k prvním materiálům, které ještě před rokem 2021 procházely Evropskou radou a přijímaly základní koncept Green Dealu, bylo tam naprosto otevřeně přiznáno, že třicet procent obyvatelstva bude ohroženo chudobou. A která národní politická reprezentace si dovolí dělat politiku, jejímž důsledkem je přiznaný pád do chudoby pro třicet obyvatel?! Tehdy nás v Evropské radě zastupoval premiér Andrej Babiš. Je to obrovský výstřel do obou stehen Evropy a projekt řízené deindustrializace a chudnutí širokých vrstev obyvatelstva je prostě naprostá politická šílenost. Neříkám, že máme být environmentálně nezodpovědní, že nemáme chránit životní prostředí, že se nemáme zamýšlet nad tím, co se děje s naší planetou. Ale dělat něco, za co nám zbytek světa tleská, a za scénou se nám směje, tak to považuji za naprostý úlet.

A za to, že jsme se k tomu připojili my jako Česká republika, může Andrej Babiš, který u toho od začátku byl, nebo vláda Petra Fialy, jak se teď snaží Babiš tvrdit?

Jednoznačně ten vlak byl posazen na koleje za vlády Andreje Babiše. Mohl to zavetovat dokonce dvakrát, a neudělal to. Vláda Petra Fialy už převzala rozhodování pouze na úrovni Rady EU, což je rozdíl. Když rozhoduje Evropská rada, máte národní veto, když rozhoduje Rada EU, tak už se rozhoduje kvalifikovanou většinou. Čili potřebujete k zablokování něčeho mít daný počet států reprezentující daný počet obyvatelstva. Ale jiná věc je, že je otázka, jestli to vůbec bylo zastavitelné. Já úplně vyhrocený pohled nemám právě proto, že jsem v těch evropských radách seděl. Vím, jak je někdy těžké se tam pokusit něco zastavit.

A váš pohled tedy je, že Petr Fiala v době předsednictví Česka s tím už nemohl nic dělat?

