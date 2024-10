Trh práce se zatím plně nedostal na úroveň před covidem, někde k tomu pomalu dochází právě teď. Kvalitní lidé na trhu práce prostě nejsou a firmy musí reagovat. Těm, které nebudou, ujede vlak.

Domácí nezaměstnanost v září stoupla jen na 3,9 procenta a je stále nejnižší v EU, ale tím dobré zprávy končí. Dobře patrné je to například na rozdílu mezi nezaměstnaností žen a mužů. V zimních měsících byla řadu let nezaměstnanost žen nižší než mužů vlivem útlumu stavebních prací. To od roku 2021 až dodnes už neplatí.

Počet volných míst se loni v prosinci propadl po dlouhých šesti letech pod počet lidí, kteří hledají práci, takže černého Petra mají v rukou firmy. Minulý měsíc bylo uchazečů o 26 251 více, než bylo nabídek práce.

Téměř 87 procent lidí, kteří v září odešli z Úřadu práce do zaměstnání, ho našli právě s pomocí Úřadu práce. Kvalifikovaní lidé a uchazeči s vyšším vzděláním si najdou práci většinou sami. Dlouhou dobu se také snižuje počet těch, kteří jsou z evidence úřadu vyřazeni z důvodu nedodržení podmínek. Lidé se jednoduše bojí ocitnout se mimo systém mnohem více než v předchozích letech.

V neposlední řadě je tu index mizerie, který je vyjádřením součtu míry nezaměstnanosti a inflace. Ten až v posledních měsících klesl k „magické“ hranici šest bodů, kde byl naposledy koncem roku 2019.

Lidé se bojí měnit práci. Obávají se o svou budoucí finanční situaci, ale zde platí okřídlené „kdy jindy než teď“. Firmy mají hlad po kvalitních, zodpovědných a kvalifikovaných lidech a jsou ochotné je dobře zaplatit. Pokud si navíc lidé vyberou progresivní obor a jsou ochotni se učit novým věcem, mají vyhráno.

I když se trh práce začíná až nyní dostávat do kondice, jakou měl před covidem, na oslavy to stále není. Firmy jednoznačně musí začít spolupracovat s budoucími zaměstnanci už při jejich studiích formou placených stáží, brigád, patronací a podpory a těm, které to dělat nebudou, jednoduše porostou náklady na hledání lidí.