Základní úroková sazba se od 0,25 procenta v covidovém květnu 2020 dostala za dva roky na sedm procent. Důvodem byla velmi vysoká inflace. O tom, že ČNB mohla ještě sazby zvyšovat, když inflace zůstávala nad 15 procenty do začátku roku 2023, budou debatovat ekonomové ještě dlouho. Podstatné je, že i přes energetickou krizi to v druhé polovině roku 2022 začalo vypadat, že inflace půjde v dalších letech pomalu dolů. A s tím i úrokové sazby.

Stalo se. Česká doba dluhopisová – tedy pro bonitní české státní a korporátní dluhopisy – startuje na začátku léta 2022. Vysoké sazby se promítly do vyšších výnosů českých státních dluhopisů, v druhé polovině 2022 se pohybovaly kolem šesti procent. Jakmile se začalo hovořit o poklesu inflace a zahájení snižování úrokových sazeb, výnosy postupně klesaly. Pokles nebyl lineární, pár korekcí směrem nahoru jsme zažili. Ale to k investování patří. Každopádně nyní se tyto dluhopisové výnosy pohybují kolem 3,5 procenta.

Co z toho plyne? Výsledky byly více než solidní. S poklesem sazeb, respektive výnosů, rostou ceny dluhopisů s fixním kuponem. Například pětiletý dluhopis naroste na ceně o 10 procent při poklesu sazeb o dva procentní body. Když si přidáme naběhlý výnos, pak dluhopisové fondy po onu dobu dluhopisovou zvládly s přehledem vydělat více než 15 procent (cca sedm procent ročně).

Bude se to opakovat? To nejlepší máme asi za sebou. Za hlavní scénář považujeme normalizaci inflace, ČNB sníží sazby v roce 2025 ke třem procentům a dluhopisové výnosy zůstanou mezi třemi a čtyřmi procenty a poté podobnou roční výkonnost můžeme očekávat i u dluhopisových fondů. Na druhou stranu, pokud by se výrazně zhoršil ekonomický vývoj v Německu a také u nás, pak mohou sazby dále výrazně klesat. To by dluhopisová doba pokračovala. Rizikem naopak je návrat vyšší inflace a vyšších sazeb.

Shrnuto a podtrženo, to nejlepší má dluhopisová doba pravděpodobně za sebou, ale ještě neskončila. Střednědobý investor může stále dosáhnout reálného výnosu nad spořicím účtem či fondem krátkodobých investic.