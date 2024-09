Americká centrální banka začala se snižováním sazeb. Poté co se již počátkem léta rozhýbala ECB, se tak do pohybu jeho koncem dal i Fed. Rozsahem je snížení obou centrálních bank od počátku cyklu uvolňování stejné – zatímco ECB v červnu i v září snížila sazby vždy po čtvrt procentu (a mezitím si střihla drobnou pauzu, když v červenci nic neudělala), přistoupil Fed na zářijovém zasedání ke snížení rovnou o půl procenta.

Tento překvapivě velký krok – takto velké snížení dle agentury Bloomberg ze sto třinácti oslovených ekonomů čekalo jen devět z nich – samozřejmě vyvolal otázky, zda Fed nemá větší obavy o ekonomiku, než jaké oficiálně přiznává. Ergo zda neví „něco“, co by odůvodňovalo takto velký krok a co my nevíme.

