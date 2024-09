Někdy bývá interpretace volebních výsledků těžkou disciplínou, jindy úplně jednoduchou. Letošní krajské volby jsou druhým případem. Sledovali jsme jednoznačné vítězství hnutí ANO. Navíc za okolností, které podstatně vylepšují šance Andreje Babiše stát se za rok, po volbách do Poslanecké sněmovny, podruhé premiérem. Petr Fiala a spol. se sice pokoušejí říkat, že to mohlo být horší, ale je to pravda jen potud, že hůř může být vždycky. Pozitivního z krajských voleb pro současnou koalici neplyne vůbec nic.

