Statistický úřad minulý týden zveřejnil vývoj cen bytů za druhé čtvrtletí. Ačkoli některá předběžná čísla již růst cen naznačovala, oficiální statistiky přece jen překvapily. Ceny nemovitostí totiž ve druhém čtvrtletí poměrně rychle vzrostly. Ceny starších bytů přidaly oproti prvnímu čtvrtletí více než tři procenta, což je nejrychlejší mezičtvrtletní růst od poloviny roku 2022. Podle dat statistiků zrychlil také růst cen bytů v Praze, kde byl v prvním čtvrtletí doposud mírný, a to jak u starších bytů, tak u novostaveb. Ceny starších bytů se tak již dostaly téměř zpět na své maximum z druhé poloviny roku 2022.

Pokud se podíváme na vývoj cen bytů za posledních pět let, respektive mezi rokem 2019 a prvním pololetím roku 2024, pak nárůst činil téměř sedmdesát procent. Oproti tomu nominální mzdy vzrostly o třetinu a spotřebitelské ceny o čtyřicet procent. Nůžky mezi vývojem cen nemovitostí a vývojem příjmů domácností se tak v posledních letech citelně rozevřely.

Příznivější příjmová situace domácností a odložená poptávka z minulých let vedou rovněž k výrazně vyššímu zájmu o hypotéky. V srpnu domácnosti podepsaly nové hypoteční smlouvy v objemu bezmála 26 miliard korun, což je nejvyšší objem od začátku roku 2022. Ačkoli srpnový vývoj byl jednorázově ovlivněn i snahou domácností podepsat smlouvu ještě za původních podmínek týkajících se předčasného splacení, hypoteční trh v letošním roce ožívá. Objemy poskytnutých hypoték od ledna do srpna se pohybují již na úrovních předcovidových let.

Podle posledních údajů z katastru nemovitostí růst cen realit pokračoval i začátkem druhé poloviny roku, a to relativně plošně. Od začátku roku jsou tak ceny nemovitostí meziročně vyšší o zhruba osm procent. Nejrychleji rostou ceny starších novostaveb, ceny novostaveb samotných prozatím stagnují, stejně jako ceny rodinných domů.