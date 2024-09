Greed is good se jmenovala kniha, kterou ve filmu Wall Street napsal Gordon Gekko – postava toužící po maximalizaci zisku z prodeje akcií. Dnešní prostředí takové greedy – chamtivé – investory taky vytvořilo. Mimo ty akciové mám na mysli i ty nejkonzervativnější, nebo chcete-li, střadatele, kteří se dříve drželi bezpečných přístavů, jako jsou produkty peněžního trhu nebo vládní dluhopisy.

Dnes tu vidím dvě hlavní skupiny. První tvoří ti, kteří již investovali v letech 2012 až 2020. Během této doby neměli konzervativní investoři mnoho důvodů k radosti. Úroková sazba se tehdy pohybovala blízko nuly a jen zřídka se podívala ke dvěma procentům, což jim bránilo v dosažení uspokojivých výnosů. Druhá skupina, takzvaní prvoinvestoři, vstoupila na trh v roce 2022, kdy úroková sazba ČNB byla rekordně vysoká. Články v médiích tehdy oslavovaly výnosy peněžního trhu i bankovních produktů, které snadno překračovaly pět procent. Tito investoři si rychle zvykli na relativně stabilní a přitom vysoké výnosy, které ale krátkodobě nestačily překonat tehdejší inflaci.

Nyní se píše rok 2024 a situace se mění. ČNB postupně snižuje sazby. Peněžní trh či krátkodobé vládní dluhopisy nesou už „jen“ méně než pět procent a analytici se shodují, že na konci roku se dostaneme někam kolem čtyř procent nebo i níže. To je pro mnohé investory nemilá zpráva. Mnozí z nich se budou muset spokojit s polovičním zhodnocením oproti tomu, na co byli v posledních dvou letech zvyklí.

Ale kde je dnes inflace? Je nižší než aktuální sazby! Ty se ale druhé skupině investorů mohou zdát příliš nízko. Ale proč? Vždyť konečně dosahují reálného zhodnocení a porážejí inflaci. Je tedy otázkou, co je skutečným cílem investování. Je to honba za co nejvyššími výnosy? Nebo je to snaha o dlouhodobé, stabilní zhodnocení, které umožní překonat inflaci a zároveň minimalizovat riziko?

Pokud někdo touží po rychlých a riskantních ziscích, může se pustit do akciových spekulací, jako to dělal Gekko. Pokud ale chce dlouhodobě a rozvážně investovat, měl by pečlivě zvážit možnosti, jak efektivně diverzifikovat své portfolio a přizpůsobit ho svým finančním cílům a potřebám.