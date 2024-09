Až několikanásobně se od září některým rodičům zvýší platby za docházku dětí do mateřských škol nebo školních družin. A to kvůli novým pravidlům, která začnou platit od příštího týdne. Není to jediná změna, kterou nový školní rok přinese. Podívejte...

31. 8. 2024 ▪ 4 min. čtení