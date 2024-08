Kurz amerického dolaru v historii dokázal výrazně posilovat i slábnout, ovšem najdou se také období relativní stability. Jedno takové trvá od konce roku 2022 dodnes, pár euro–dolar se během něj pohybuje zhruba mezi 1,05 a 1,11 a toto pásmo málokdy opouští. Nyní se kurz nachází u horní meze a nastává tedy otázka, zda máme nakročeno k výraznějšímu růstu neboli oslabení dolaru.

Když dolar nějaký čas oslabuje, typicky dříve či později slyšíme výkřiky o konci jeho role rezervní měny, nástupu jüanu či bitcoinu apod. Nechme však tyto úvahy stranou, ostatně jejich četnější výskyt obvykle signalizuje spíše otočku a posílení dolaru. Riziko, že měna opustí klidnější vody, plyne z něčeho jiného.

Stojíme pár týdnů před prvním snížením amerických úrokových sazeb a započetím nového cyklu. Centrální banka Fed dokonce může začít nový cyklus rovnou výraznějším krokem směrem dolů, čehož se dolar obává a slábne. Co ovšem stojí v pozadí, je strach, že americká ekonomika sklouzne do recese. Právě to by byl důvod pro zrychlené uvolňování měnové politiky, které by podlomilo kondici dolaru.

Strach kulminoval na začátku srpna, načež ho další data otupila. Nejbližší zásadní informací naznačující kondici ekonomiky budou data z trhu práce začátkem září – ta jsou pro dolar rizikem. Pokud však nezklamou příliš, má dolar slušnou šanci se opět vzchopit. Důvodem je jednak to, že „běžné“ úpravy úrokových sazeb nebudou znamenat šok, a zároveň to, že americká centrální banka nebude ve své politice osamocena. ECB už snižování sazeb započala a po přestávce se k americkému Fedu připojí. Ostatně, evropská ekonomika rozhodně nevypadá tak odolně, aby tomu banka mohla vzdorovat. A až finanční trhy přesunou část své pozornosti z druhé strany Atlantiku také na tu evropskou, jistě si všimnou.

Z tohoto pohledu vyplývá slušná šance, že se dolar k euru dál bude pohybovat v oblasti, na kterou jsme si zvykli za poslední skoro dva roky. Když si tedy nyní můžeme dolar koupit zhruba za 22,50 koruny, jde už o relativně dobrou cenu.