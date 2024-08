Očekávání, že se po odeznění vysoké inflace ekonomika rozjede, se stále nenaplňují. Ačkoliv se zákazníci vrátili do obchodů a maloobchodní tržby a s nimi spojená spotřeba poměrně svižně rostou, hospodářství více méně přešlapuje na místě. Důvodem je nejenom útlum investiční aktivity v době, kdy se očekávaly masivní investice do nových technologií a energeticky úsporných řešení, ale i velmi slabý export zboží, který se za první polovinu roku zvýšil o symbolická dvě procenta. Navíc pouze v korunách, protože při přepočtu do eur, která firmy většinou za své výrobky inkasují, se dokonce o čtyři procenta snížil. A o moc lépe nevypadá situace ani u největšího zdejšího průmyslového oboru – automobilového průmyslu –, jehož eurový vývoz v prvních šesti měsících roku navzdory jinak pozitivním výsledkům pouze stagnoval.

Problémy českého exportu nejsou v kontextu dění u našeho hlavního obchodního partnera nijak překvapivé. Německá ekonomika sice ještě možná balancuje na hranici recese, avšak tamní průmysl recesi už dávno zažívá a v důsledku vzájemné provázanosti stahuje dolů i ten náš. A jak se zdá, nejinak tomu bude i ve druhé polovině letošního roku. Zatím totiž žádné předstihové ukazatele ani náznakem neukazují, že by se trendy měly začít obracet k lepšímu. Poslední indexy nákupních manažerů podobně jako aktuální index podnikatelské nálady institutu Ifo ukazují na stále stejný problém, a sice nedostatek nových zakázek. Německé firmy přežívají díky starým objednávkám, jejichž zásoba se tenčí, zatímco příliv nových v důsledku ztráty konkurenceschopnosti soustavně slábne. Německá ekonomika stále rychleji ztrácí pozici exportní lokomotivy a „úspěšně“ se deindustrializuje a mimochodem alespoň formálně i dekarbonizuje.

Aktuální německé trendy nejspíš povedou k dalšímu přepisování českých ekonomických výhledů směrem dolů, na delším horizontu by měly zafungovat jako odstrašující případ a měly by nás přimět k přehodnocení našeho vlastního byznysmodelu založeného na (dříve) levných dostupných energiích a laciné práci. Obě tyto výhody se totiž časem ukazují jako relativní a jednoznačně pomíjivé.