Letní měsíce bývají pro mnohé obdobím dovolených a klidu, vývoj na finančních trzích však v posledních týdnech příliš pohody nepřinesl. Kombinací nečekaného zpřísnění měnové politiky japonskou centrální bankou a znepokojivého reportu o zaměstnanosti ve Spojených státech se v srpnu spustila krátkodobá cenová lavina s přesahem až do Evropy. Strach o udržení růstu americké ekonomiky se skrze index volatility na moment dostal dokonce nejvýše od pandemie covidu-19. Cena akcií se sice rychle vyšplhala zpět, když trh pomohla uklidnit robustní čísla z maloobchodního sektoru, ale americký dolar, který padá střemhlav již od začátku července, teprve hledá své dno. Tento týden se dostal vůči hlavním světovým měnám na nejnižší úroveň od začátku roku, když dolarový index prolomil hranici 102 bodů, a bez několika desetin bodu je dokonce téměř nejslabší od loňského srpna.

Vliv na sílu americké měny má zejména tamní monetární politika, která zatím přešlapuje před očekávaným zahájením cyklu snižování úrokových sazeb. Ačkoli ještě v průběhu první poloviny roku investoři tíhli k přesvědčení, že zpřísněné měnové podmínky neohrozí ekonomický růst a sazby nebudou snižovány tak rychle, nyní je již jasné, že brzká reakce Fedu je nevyhnutelná. Ba co víc, že může být i razantnější, než se čekalo. A to dolaru neprospívá. Aktuálně trh zaceňuje snížení sazeb o 75 až 100 bazických bodů do konce roku, což ve srovnání s váhavou ECB může zúžit úrokový diferenciál, a učinit tak investiční příležitosti v eurech o něco lákavější.

Výhledově může dolar oslabit i případné vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách, ačkoli jeho avizovaná politika devalvace měny na podporu domácích výrobců by si protiřečila s dopady dovozních cel, jako je tlak na vyšší inflaci i úrokové sazby. Přestože s mírným oslabováním počítá i naše prognóza, dominantní pozice dolaru na světových trzích by měla zůstat neohrožena. Pohledem na dlouhodobý vývoj je zřejmé, že i přes nynější oslabení je dolar stále téměř nejsilnější za posledních 20 let.