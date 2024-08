Česká ekonomika podle předběžného odhadu statistického úřadu ve druhém letošním čtvrtletí vzrostla mezičtvrtletně o 0,3 procenta. Její růstová dynamika by se tedy udržela zhruba na úrovni předchozích dvou čtvrtletí. Optikou dostupných měsíčních indikátorů se ovšem zdá růst o 0,3 procenta jako příliš optimistický a je tak možné, že zpřesněný odhad přinese mírné zhoršení výsledku. V tomto směru působí i mezičtvrtletní pokles německé ekonomiky o 0,1 procenta.

Tuzemský průmysl se stále nacházel ve výrazném útlumu. Mezičtvrtletní pokles jeho produkce se ve druhém čtvrtletí prohloubil na 1,1 procenta poté, co v prvním čtvrtletí došlo ke snížení o 0,8 procenta. Kromě obnovených problémů s dodávkami dílů pro automobilový průmysl trápí výrobce zejména nedostatečná poptávka. Tu jako hlavní problém v červencovém průzkumu ČSÚ označilo 44 procent dotázaných podniků. Předstihové indikátory, jak tady od nás, tak i z Německa, na zlepšení situace v průmyslu zatím neukazují a jeho očekáváné oživení se tak prozatím odkládá.

Lépe situace nevypadá ani ve stavebnictví. Tam se produkce ve druhém čtvrtletí propadla mezičtvrtletně o výrazných 3,6 procenta. Zatímco celkový průmysl, navzdory nižší výrobě energií vlivem úspor domácností a firem, se svým výkonem nacházel na předpandemické úrovni, stavebnictví za ní ve druhém čtvrtletí zaostávalo o necelých devět procent. Utlumený vývoj počtu vydaných stavebních povolení opět moc šancí na oživení v následujících měsících nedává. Slabá poptávka a nízký výkon výrobního sektoru jako celku se může podepsat na nižších fixních investicích.

Co by mělo letošní výsledek ekonomiky zachraňovat, je vyšší spotřeba domácností. Do té byly vkládány velké naděje. Dosavadní vývoj je ale spíše zklamáním. Maloobchodní tržby bez prodejů aut v prvním čtvrtletí vzrostly mezičtvrtletně o výrazná dvě procenta, ve čtvrtletí druhém však již došlo ke zpomalení růstu na 0,6 procenta. Data tržeb v oblasti služeb za červen, a tedy i celé druhé čtvrtletí budou zveřejněna ve středu, i tam to ale vypadá na zpomalení mezičtvrtletního růstového tempa. Reálné mzdy opět rostou, i když z dosti nízké úrovně, a měly by tak pomoci ke zvyšování útrat domácností. Varovný je ovšem vývoj spotřebitelského sentimentu, který se v posledních třech měsících začal opět zhoršovat.

Měsíc po měsíci, kdy dostáváme nová data, je stále více patrné, že ekonomika je již větší problém než inflace. Z výše uvedeného navíc vyplývá, že startovací pozice pro druhou polovinu roku, pro kterou se již obecně očekávalo významnější oživení, není úplně příznivá. Za celý rok nyní odhadujeme růst ekonomiky pouze o 0,7 procenta.