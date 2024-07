Je potřeba myslet na budoucnost. Ekonomiku je potřeba založit na úsporách, a nikoliv na dluzích, prohlásil guvernér ČNB Aleš Michl v každoročním proslovu k senátorům a jako vždy zopakoval, že sazby „budou na vyšší úrovni, než jsme byli zvyklí posledních více než 10 let“. Jenže co současnost? K té se guvernér veřejně vyjádřil naposledy těsně před prázdninami, kdy uvedl – a zdálo se, že mluví za většinu bankovní rady –, že je pravděpodobnější, „že pokles úrokových sazeb zpomalíme či zastavíme“. Jinými slovy, že by základní sazba vydržela stále výrazně nad čtyřkou, čímž by ČNB inflaci – a také ekonomický růst – dál tlumila.

Ovšem inflace za červen a vlastně za celé první pololetí byla velmi nízká. Až tak, že to překvapuje i Českou národní banku. Z reálné ekonomiky však nepřicházejí veselé zprávy a v úterý zveřejněný údaj o růstu HDP, podle kterého se hospodářský výkon Česka za poslední rok zvedl jen o 0,4 procenta, chmurnou náladu potvrdil. Nebylo by tedy namístě, aby ČNB, jestřábí rétorice navzdory, úroky ještě nepřestala snižovat a i ve čtvrtek se sazbami sestoupila o víc než jen očekávaný jeden čtvrtprocentní schůdek?

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Proč ve čtvrtek znovu uslyšíme o riziku, že inflaci poženou vzhůru ceny služeb.

V jaké kondici je česká ekonomika a co její hlavní zahraniční partner.

Jakou úlevu teď někteří vývozci mají.