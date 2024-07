Poslední dny přinesly dvě pozoruhodné novinky v oblasti školství. Věhlasný lidovecký senátor Jiří Čunek, ten, který kdysi neuměl vysvětlit, z čeho si vydělal na dům, a pak chtěl do kontejnerů za město vystěhovat „nepřizpůsobivé“ spoluobčany, zakázal jako starosta Vsetína tamním dětem nosit do škol mobily. Při vstupu do školy je budou muset odevzdat a dostanou je až na konci vyučování.

A ministr školství Mikuláš Bek ze STAN, ten, který kdysi slíbil revoluci ve školství a my na ni pořád čekáme, chce zase zavést povinnou angličtinu už pro prvňáky.

Jistě, nápady jsou to zajímavé a oba vyvolaly pozdvižení, tedy na nich jistě něco je. Mobilní telefony určitě děti ruší od soustředění a s cizími jazyky jsou na tom Češi bídně, jak ukazují nejrůznější průzkumy. Přesto ale oba nápady neřeší vůbec nic, bohužel.

Zbývá vám ještě 60 % článku

Co se dočtete dál O co bychom se měli na základních školách snažit namísto zakazování mobilů?

Jak děti učit o nových technologiích?

Učí dnes základní školy děti dobře anglický či jiný cizí jazyk?