Podle nedávno vydané zprávy Ministerstva financí ČR bylo v roce 2023 pouze 4,1 procenta úspor českých domácností investováno do kótovaných akcií. Oproti tomu 45,6 procenta úspor sedělo českým domácnostem v netermínovaných vkladech. Nejedná se pouze o jev minulého roku, při pohledu do minulosti je to podobné. Velmi výmluvně to ilustruje fakt, že české domácnosti nejsou zvyklé část svých úspor investovat do akcií obchodovaných na burze, tak jak je to běžné například v USA. I přes jednoznačnou oblibu investic do nemovitostí u českých občanů takto nízké procento investic do akcií nejednoho překvapí.

Nově zavedený dlouhodobý investiční produkt (DIP) by v tomto směru měl pomoci. Stát svým občanům prostřednictvím DIP dává velkou volnost ve správě jejich důchodového portfolia. Čeští občané si tak mohou za podpory státu (daňové výhody) střádat na důchod například navyšováním svých podílů v oblíbených českých dividendových akciích, jako např. ČEZ nebo Komerční banky, či investovat do zahraničních firem, jejichž produkty denně používají, jako je Apple či Netflix.

Člověk, který by chtěl do konkrétních firem investovat, by se s nimi měl seznámit. Měl by pochopit jejich byznysmodel, zjistit, zdali mají nějakou konkurenční výhodu, jak tvoří hotovost, jak investují kapitál či jaká je jejich dividendová politika. Bezhlavě investovat do akcií firem, kterým nerozumí, by se mohlo totiž ukázat jako velmi nešťastné rozhodnutí.

Ne každý investor však bude mít chuť, energii či znalosti si tento domácí úkol udělat a raději zvolí pasivnější formu investování a najde si vhodné ETF nebo investiční fond. A to je naprosto v pořádku. Revoluční na DIP totiž je, že dává možnost si vybrat. Důležité tak je, aby investor hned na začátku nejprve zhodnotil svůj investiční profil.

Věřím, že si investování do akcií zavedením DIP získá u českých občanů větší oblibu. Jak mnohé studie ukazují, jedná se o dobrou cestu k vybudování bohatství, a tím pádem k zajištění se na stáří. A o to tu přece jde.