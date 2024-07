Patriotismus je, dle sociologické encyklopedie, především oddanost pospolitosti, které člověk náleží. Patriot chce pro komunitu, ať už lokální, nebo národní, jen to nejlepší. Je to zajisté chvályhodná pozice, které těžko nepřitakat. Kdo by koneckonců nechtěl pro lidi kolem sebe vše dobré? Proto bychom mohli zatleskat hnutí ANO, které stálo, spolu s maďarským Fideszem, rakouskými svobodnými či francouzským Národním sdružením u zrodu frakce Patriotů v Evropském parlamentu. „Komunita nadevše, všem patriotům bude líp, děkujeme!!!“

Ovšem abychom skutečně takto reagovali, museli bychom být poněkud padlí na hlavu. To, co Babišovo hnutí udělalo, ve skutečnosti není projevem patriotismu. Je to jen prvoplánový pouťový nacionalismus, který je v příkrém rozporu se zájmy naší země. Vysvětlím proč, přičemž argumentace bude trojí: ekonomická, bezpečnostní a obecně civilizační.

