Tristní výkon Joea Bidena v první předvolební debatě s Donaldem Trumpem vyvolal mnohé otázky. Muž, který by měl za demokratickou stranu obhajovat post prezidenta Spojených států amerických, působil unaveně, zmateně, měl problémy reagovat na útoky, formulovat věty a dokončit započaté myšlenky. Nezvládl v podstatě to jediné, co se po něm chtělo. Tedy prokázat, že druhý mandát zvládne.

Není divu, že v demokratické straně zavládlo zděšení a nastaly úvahy, zda by přece jenom neměl do listopadového volebního klání nastoupit někdo, kdo je, eufemisticky řečeno, více při silách než jednaosmdesátiletý Biden. Když ale odhlédneme od trablů amerických demokratů, vidíme skrze osobu Joea Bidena širší problémy současné a budoucí politiky. Jsou spojené se stárnutím, respektive se vztahem stárnutí a moci a samozřejmě se netýkají jen USA.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak velký problém vláda starců představuje?

Jak se s ní vypořádává jedna globální instituce?

Bude debata o horní věkové hranici v politice vždy považována za kacířskou?