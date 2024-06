Mnoho analytiků dnes považuje akcie s malou tržní kapitalizací – takzvané small caps – za atraktivní investiční příležitost, především kvůli jejich nízkému ocenění. Index Russell 2000, který sleduje jejich výkonnost v USA, má v současnosti poměr ceny akcie k její účetní hodnotě (P/BV) pod hodnotou 2, a je tak nižší než desetiletý průměr 2,2 a čtyřicetiletý průměr 2,1. Pro srovnání, poměr ceny k účetní hodnotě indexu S&P 500 se blíží rekordním 5, kterých dosáhl v roce 2021 a 2000, a u indexu Nasdaq je to přibližně 7,5.

Ve prospěch small caps hovoří také aktuální situace americké a evropské ekonomiky. Akcie s malou tržní kapitalizací jsou obvykle procyklické, mohou těžit z ekonomického růstu a oživení na obou stranách Atlantiku. Podpořit je může také stabilizace a opětovný růst indexů nákupních manažerů (PMI) v USA a Evropě.

Optimisticky vyznívá i budoucí projekce vývoje úrokových sazeb v USA a Evropě. Zatímco větší společnosti si většinou půjčují dlouhodobě za fixní sazby, menší firmy mají více dluhu s plovoucí úrokovou sazbou. Pokud by úrokové sazby v Evropě a USA poklesly v horizontu příštích dvou let k dlouhodobému průměru, mohlo by to mít pozitivní dopady na small caps akcie.

Rozhodujícím faktorem v investování byl, je a bude správný výběr. Ve světě se dnes obchoduje více než 4500 akcií s malou tržní kapitalizací. Investování v tomto segmentu je často považováno za nejisté kvůli nižší likviditě a menšímu analytickému pokrytí. Goldman Sachs uvádí, že průměrná akcie indexu Russell 2000 je sledována pouze pěti analytiky — a jedna ze sedmi akcií má buď jen jednoho analytika, nebo vůbec žádné pokrytí — ve srovnání s osmnácti analytiky, kteří sledují průměrnou akcii indexu S&P 500. Microsoft, nejhodnotnější firma na světě, má podle Bloombergu pokrytí od 66 analytiků.

Investice do akcií s malou tržní kapitalizací mohou být atraktivní zejména v prostředí, kde jsou ocenění nízká a existuje potenciál pro ekonomické oživení. Nicméně investoři by měli být obezřetní. Za posledních 5, 10 a 20 let tyto akcie zaostávaly za širším akciovým trhem. Hlavním důvodem byl příklon investorů k akciím největších firem, které byly schopny těžit z trendů, jako je digitalizace a umělá inteligence​.

Na druhé straně tato situace není historicky neobvyklá. Dlouhá období převahy akcií největších firem naznačovala historicky příležitost pro vstup do akcií menších společností. Pokud investoři dnes chtějí snížit riziko spojené s koncentrací velkých akcií, mohou být akcie menších firem vhodnou volbou. Čas na investice do těchto akcií tak možná už uzrál.