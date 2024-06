Byznys tleská politikům, kteří snižují daně. Aby ne. Ovšem jen v případě, kdy si to země může dovolit. A jestli si to může dovolit, není vůbec tak zřejmé, jak by se mohlo zdát. Hraje se o to, zda zadlužení způsobené nižšími daňovými příjmy příliš nezvedne riziko nesplácení.

Zhruba před dvěma lety dostala přes prsty Británie. Fiskální plán ministra Kwartenga a premiérky Trussové sázel na to, že nižší daně přilákají byznys, zvednou ekonomickou aktivitu a ve výsledku počáteční propad příjmů vynahradí. Skvělý plán? Ne. Investoři se houfně začali zbavovat britských dluhopisů ve strachu z rozvrácení veřejných financí a bez zákroku centrální banky by padly důchodové fondy.

Nyní dostává varování Francie. Po evropských volbách ji překvapivě čekají rovnou volby parlamentní a v čele průzkumů je Národní sdružení Marine Le Penové. Ekonomicky na to chce jít velice podobně, slibuje nižší daně, které mají stimulovat ekonomiku, navíc chce do rozpočtu udělat díru i dřívějšími odchody do důchodu. A dluhopisoví investoři se začínají bát, prodávají a trh požaduje za půjčku Francii stále vyšší úroky.

Možná je to nakonec Macronův plán. Nechat trhy vystresovat plány politických protivníků a využít toho v kampani. A pokud vyhrají, omezit je v rozletu drahým financováním dluhu. Každopádně je to hra s ohněm, respektive s důvěrou trhu. Ta dokáže dlouho zůstat pevná, ale najednou se zlomí a pak se velmi těžko znovu buduje.

Na volby se pomalu chystají také američtí voliči a budou vybírat: Buď vyšší výdaje, nebo nižší daně, každopádně vyšší dluh. Donald Trump kartu nižších firemních daní nedávno vytáhl a vlastně už ani nemusí dodávat, že tím chce podpořit ekonomiku a výhledově dluh snížit...

USA momentálně patří mezi vyspělými zeměmi k těm nejméně rozpočtově zodpovědným. Klíčová světová ekonomika si to může dovolit, ale bohužel to vypadá, že směřuje ke stále tvrdším testům odolnosti investorů. Zatím je varováním jen pokles ratingu a strmě zdražující obsluha dluhu, na kterou vláda už dává víc než na obranu.