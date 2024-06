Sport je celosvětovým fenoménem. Tento rok je zejména z našeho pohledu poměrně bohatý na sportovní události: domácí mistrovství světa v ledním hokeji, fotbalové mistrovství Evropy a následně letní olympijské hry. Všech těchto událostí se účastní vynikající sportovci, kteří jsou podle konvenční ekonomické teorie odměňováni mimo jiné velkým podílem takzvané ekonomické renty, což je primárně důsledek jejich velmi špatně nahraditelného výrobního faktoru, který je navíc podle „teorie superhvězd“ snadno pozorovatelný a může mít díky médiím globální dosah.

Řada z nás si tak pokládá otázku, zda tito výjimeční sportovci mají pro společnost vedle reklamy a prestiže také přímější ekonomický dopad. Nechme zde stranou efekty z pořádání sportovních akcí, nákupů fanouškovského vybavení, televizních práv a podobně.

Ve stovce nejlépe odměňovaných sportovců světa, kterému podle serveru Sportico vévodí fotbalista Cristiano Ronaldo, je ze sportů nejvíce zastoupený basketbal a ze státních příslušníků Američané. Není v ní žádný Čech (a mimochodem ani žádná žena). Nicméně i tak je v Česku poměrně vysoké množství velmi dobře placených sportovců. V naší první pětce jsou Schick, Hertl, Palát, Pastrňák a Souček. Vládnou fotbalisti, hokejisti a sekundují jim tenistky. Oficiální žebříček zemí podle celkového příjmů jejich sportovců asi i z metodologických důvodů neexistuje, přesto je velmi pravděpodobné, že bychom v něm byli (na počet obyvatel) dosti nad průměrem.

Jak přispívají naše sportovní hvězdy k české ekonomice? Přesný dopad se těžko odhaduje, protože většina našich sportovců platí daně v zahraničí. Přesto – většina z nich významnou část svého (časem nahromaděného) příjmu utrácí nebo investuje v Česku, a to buď během aktivní kariéry, nebo po jejím skončení, když se vrátí do srdce Evropy. I když se nejedná o makroekonomicky významné částky, odhaduje se, že sportovci působící v zahraničí přispějí do české ekonomiky vyššími stovkami milionů korun ročně. Pozitivem navíc je, že tyto prostředky pocházejí převážně ze zahraničních ekonomik. Pokud bychom jejich příspěvek k HDP velmi nahrubo odhadli, vyšlo by to na přibližně 0,01-0,02 procenta ročně, a to bez zohlednění multiplikačních efektů. Nijak vysoká částka, svůj význam ovšem jistě má.

I když se nám občas zdá, že odměny i našich sportovců jsou velmi vysoké, můžeme se vedle sportovní a národní hrdosti těšit i z toho, že významná část jejich příjmů se dříve či později projeví v naší ekonomice.