První republika byla známá svým velkým a kvalitním obranným průmyslem. Ten vynikal v mnoha oblastech, avšak mimořádný byl jeho úspěch u ručních palných zbraní. Zbrojovka Brno se tehdy stala světovým lídrem v oblasti pušek a lehkých kulometů, přičemž jednu dobu byla dokonce největším vývozcem pušek na světě. Těch do konce 30. let vyvezla z Československa 1,5 milionu kusů.

Po sto letech zažívá český zbrojní průmysl mimořádnou renesanci vlivem rostoucích výdajů na obranu. Zvlášť intenzivní je jeho expanze ve zmíněné oblasti ručních střelných zbraní. Česká zbrojovka Uherský Brod již před třemi roky koupila americký Colt (poté se přejmenovala na Colt CZ) a před měsícem přidala akvizici tradiční české muničky Sellier & Bellot. Vedle italské Beretty a švýcarského Sig Sauer se tak Colt CZ dostal mezi tři největší skupiny vyrábějící ruční zbraně a munici do nich.

Současně však do stejného segmentu vkročil ve velkém největší český zbrojař CSG. Ten koupil nejprve významného italského výrobce munice pro ruční zbraně Fiocchi a nyní je blízko převzetí společnosti Kinetic, která vlastní americké muničky Federal či Remington. Pokud bude tato transakce za téměř dvě miliardy dolarů dokončena, CSG se pravděpodobně stane největším výrobcem munice pro ruční zbraně na světě.

Zde však výčet nekončí. Česká investiční skupina RSBC, známá hlavně investicemi do realit, si nyní vytváří druhý, zbrojní pilíř svého byznysu. Letos na jaře získala rakouského výrobce pušek Steyr Arms a již před tím koupila slovinského výrobce pistolí Arex.

Význam tohoto „střeleckého“ boomu je málo doceňovaný. Firmy vlastněné českým kapitálem se stávají světovým středobodem pro výrobu ručních zbraní a příslušné munice do nich. Dynamiku odvětví naznačuje fakt, že management společnosti Colt CZ čeká letos organický (tj. neakviziční) růst tržeb dvouciferným tempem. Pozoruhodné je, že si této příležitosti všimlo hned několik podnikatelů souběžně a že všichni dokázali akvizice světového významu rychle dotáhnout do konce. Jako by se tradice předního postavení v oblasti ručních zbraní z dob první republiky opět ozývala.