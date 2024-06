Česko silně zaostává za evropskými ekonomikami ve vývoji produktivity práce. Nebývalo tomu tak vždy. Zatímco v období 2008–2019 byl nárůst reálné přidané hodnoty vyprodukované za hodinu práce v Česku jedenáctý nejlepší ze 31 zemí, od období těsně před covidem (4. kvartál 2019) do konce loňského roku, zaujímá Česko čtvrtou nejhorší příčku s poklesem o 2,3 procenta. Hůře než my na tom jsou pouze Lucembursko (-3,2 procenta), Francie (-3,8 procenta) a Estonsko (-5,1 procenta). Zemím eurozóny vzrostla produktivita o půl procenta, Německu o 1,3 procenta. Z našeho regionu zmiňme Polsko s růstem o 1,9 procenta, Maďarsko (6,8 procenta) a Slovensko (9,8 procenta).

O jak znepokojivý vývoj jde? Růst produktivity práce není jen nutnou podmínkou pro suše znějící cíle jako ekonomická konvergence či mezinárodní konkurenceschopnost. Na růst produktivity se spoléháme i v mnohem prozaičtějším smyslu. Pokud například v roce 2060 má připadat na jednoho důchodce (67+) o třetinu méně vydělávajících (20–66 let), pak pro pouhé zachování stávající reálné úrovně důchodů potřebujeme při jinak neměnných parametrech roční růst reálné produktivity práce v průměrné výši 1,1 procenta. V letech 2008–2019 rostla produktivita průměrně o 1,9 procenta ročně, což by vystačilo i na nějaký ten drobný reálný růst důchodů. Co když se ale český ekonomický model vyčerpal a růst produktivity narazil na svůj strop?

Nejnovější data za 1. kvartál ukázala, že produktivita v Česku vzrostla a konec roku 2019 téměř dohonila. Na nelichotivé pozici ve zmíněném mezinárodním žebříčku se ale nepochybně nic zásadně nezměnilo. Zdá se, že nejvíce postižená odvětví (stavebnictví, obchod, nemovitosti) považovala covidový a inflační šok za dočasný a na úkor produktivity se zdráhala propouštět zaměstnance z důvodu napjatého trhu práce. Strnulý trh práce je ovšem makroekonomickým problémem, protože pak zpravidla zaměstnanci přebývají tam, kde momentálně nejsou potřeba, a naopak chybí tam, kde potřeba jsou. Pružnější přelévání pracovní síly mezi odvětvími tak může do budoucna sehrát klíčovou roli v udržení ekonomického růstu. Budeme připraveni?