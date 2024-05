V amerických dějinách se něco takového dosud nestalo – Donalda Trumpa shledal soud jako vůbec prvního někdejšího prezidenta vinným ze závažného trestného činu. Podle poroty se Trump provinil ve všech 34 bodech obžaloby. Jde o falšování finančních záznamů v souvislosti s platbou, jak bychom řekli v Česku, „držhubného“ pornoherečce. Trump si tím chtěl těsně před prezidentskými volbami v roce 2016 zajistit mlčenlivost této ženy, protože její hrozící svědectví o jejich mimomanželském vztahu by ho, obával se, v očích voličů vážně poškodilo.

Výši trestu soud oznámí v červenci. Trump může být odsouzen na roky do vězení, ale není to pravděpodobné, protože jde o jeho první trestný čin. Bývalý prezident se odvolá, ovšem odvolání do termínu voleb vyřízené nebude. Z hlediska výsledku nadcházejících prezidentských voleb, které budou v listopadu, ale to vše vůbec není podstatné.

