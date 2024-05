Sportovní výsledky bývají kombinací tvrdé dřiny a trochy štěstí. Na první pohled by ekonomické bohatství nemělo hrát zásadní roli. Dřít dokáže i chudý sportovec, někdy dokonce možná i více. Slyšeli jsme o těžkých ekonomických poměrech, ve kterých s hokejem začínal střelec našeho nejdůležitějšího gólu ve finále mistrovství světa. Jistě, hokej potřebuje trochu víc soukromého bohatství aspoň v začátcích, „kapitálové vybavení“ je drahé, ale při projevené dřině postupně s vybavením pomůžou i ostatní.

To je jednotlivec. Co ale nejvyšší souboj národních týmů? Rozhoduje ekonomika tam? Možná víc, než bychom čekali. Nejbohatší zemí na šampionátu byly USA. Mají ekonomiku větší než zbylých 15 států dohromady. Dokonce i kdyby na šampionátu byla ještě další osmičlenná skupina C, bohatá jako naše skupina A, pořád by byly USA větší ekonomikou než zbylých 23 týmů dohromady. Hlavně proto to jsou USA (spolu s několika kanadskými týmy), kdo trénuje rozhodující hráče na mistrovství.

Když se podíváme na výsledky očima HDP na obyvatele v jednotlivých zemích, tak zjistíme, že naše skupina A k sobě losem svedla země v průměru o třetinu bohatší než ve skupině B. Z té chudší skupiny postoupily do play-off jen ty nejbohatší země. Až na jednu výjimku (místo Slovenska by podle tohoto pravidla měla postoupit Francie). Z bohatší skupiny postoupily ty nejchudší země. Až na jednu výjimku (místo Švýcarska mělo postoupit Rakousko). V prvním kole play-off vždy bohatší země porazila tu chudší. Až na jednu výjimku (Česko porazilo USA). Do semifinále postoupily jen země z té bohatší skupiny. Až na jednu výjimku (Švédsko).

Tak hovořila data ve čtvrtek večer. Kdo by ve čtvrtfinále věřil na sílu ekonomie a vsadil by si, měl by tříčtvrtinovou šanci na úspěch. Pak už to bylo půl na půl. V jednom semifinále porazila bohatší země (Švýcarsko) tu chudší (Kanada), my, coby chudší země, porazili bohatší Švédy. No a v utkáních o první a o třetí místo to zase bylo fifty-fifty. Ve finále přitom ta nejchudší země skupiny A porazila tu nejbohatší, ale s hokejem jedinečně výjimečným.