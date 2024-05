Společnosti z odvětví zelené energetiky zažívají na trhu kapitálu fluktuace srovnatelné s vývojem technologických akcií nebo kryptoměn. Nijak jim ve stabilitě nepomáhá ani státní podpora či regulace nalinkovaná dlouhodobými klimatickými cíli. Učebnicovým příkladem je americký gigant nové vodíkové ekonomiky Plug Power.

Navzdory významným zakázkám a rozvojovým plánům se společnosti na burze douhodobě nedaří. Cena akcií, které zlákaly i mnohé české investory, se pohybuje poblíž historických minim. Od počátku roku 2021, kdy dosahoval newyorský inovátor vodíkové energetiky pětiletých maxim, se cena akcie do letoška smrskla přibližně na pět procent původní hodnoty.

Akcionářům společnosti, která má významné dohody s Amazonem nebo bude v USA stavět šest obřích zařízení na výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů, však v těchto dnech svitla naděje na aspoň částečnou renesanci jejich investovaného kapitálu. Ministerstvo energetiky USA schválilo podmíněný příslib úvěrové záruky až do výše 1,66 miliardy dolarů. Hodnota Plug Power se v odezvě na tuto zprávu skokově zvýšila o 40 procent.

Kromě aktuálního texaského projektu bude mít společnost osm let na to, aby předložila zbývajících pět projektů, které budou spadat do půjčky. Plug Power letos rovněž podepsala dohodu s významným americkým výrobcem elektromobilů a baterií. Nejmenovaná společnost přitom není jedinou na seznamu partnerství. Plug Power už poskytuje své technologie kromě flotily vysokozdvižných vozíků Amazonu například automobilkám BMW, Honda nebo Stellantis. Expanduje také do Evropy objemem 850 MW v elektrolyzérech a přes joint venture s jihokorejskou SK E&S do Asie.

Bez státní podpory by však nejspíš žádný z těchto cílů nenaplnila. My v EU mluvíme o přeregulovanosti naší energetiky. Soutěž v energetické transformaci se přitom odehrává nejen tržně, ale i nástroji regulace a intervence. Garance americké vlády ve prospěch úvěru společnosti Plug Power se rovná, jen pro srovnání, aktuální celoroční podpoře obnovitelných zdrojů v Česku.