S příchodem jarního počasí nám skončila zimní sezona a týká se to i plynových zásobníků. Od tohoto týdne nám bude plyn v zásobnících přibývat. A tak je čas na lehčí bilancování.

Poslední dvě zimy se nesly ve znamení varovaní ohledně situace s plynem. Během léta 2022 byly ceny astronomické a byly relevantní obavy, že plynu může být v zimě nedostatek. Nakonec byla situace opačná a již na konci roku se ceny propadly skoro k normálu. I přesto byli tací, kteří stále očekávali dramatické zhoršení situace. Například analytici Goldman Sachs stále předpovídali ceny v létě 2023 okolo 200 eur za megawatthodinu, pětinásobek tržní ceny, za kterou se v tomto období plyn nakonec prodával. Realita byla samozřejmě úplně jiná: Evropa zakončila zimu s rekordními zásobami a ceny nadále klesaly.

To také znamenalo, že situace před touto zimou vypadala již výrazně lépe. I tak jsme mohli číst varování, že stačí, aby zima nebyla tak dobrá jako ta minulá, a ceny opět prudce vyrostou. Výsledek? Zásoby plynu na konci zimy stanovily nový rekord s cca dvoutřetinovou naplněností zásobníků. Je sice pravda, že letošní zima byla opravdu teplá, ale i kdyby byla velmi tuhá, tak bychom místo rekordních zásob pouze měli zásoby průměrné. Ceny by tak jako tak zůstaly okolo současných hodnot.

Z tohoto plyne jednoduché poučení. Obavy o zásoby plynu byly liché. Už na podzim 2022, kdy se Evropě podařilo plně naplnit zásobníky, nám mělo být jasné, že Evropa se nové situaci přizpůsobila. Někdo může namítnout, že je to tak trošku pohled generála po bitvě. To však neplatí pro letošní zimu. Například analýza Mezinárodní energetické agentury z léta 2023 ukazovala, že by ani kombinace tuhé zimy, úplného konce dodávek z Ruska a slabší světové nabídky nevedla ke kritickému poklesu zásob. Doufejme, že dvě zimy lichých varování budou dost a že před další zimou už nebudeme číst varovné titulky. A pokud ano, čtenáři je budou vesele ignorovat.