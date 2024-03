Ztížení podmínek získání hypotéky pro investory do kryptoměn nese velký symbolický náboj. Banky jsou součástí tradičního peněžního systému postaveného na tisknutí peněz. Měnová politika jakéhokoli státu už dávno opustila zlatý standard a chrlí peněžní zásobu tak, jak je politicky potřeba, což ve vlnách mimo jiné způsobuje inflaci, tedy pokles hodnoty příslušné měny při nákupu zboží a služeb.

Naopak první světová kryptoměna, bitcoin, je celá postavena na ochraně proti bankovní moci emitovat peníze. Její podstatou je, že peněžních jednotek bude konečný počet. Nikdo nikdy nemůže emitovat další bitcoin, jakmile jich bude v oběhu 21 milionů. Množství jeho těžby v průběhu času klesá, a to vždy na polovinu.

Nejbližší halving nás čeká v dubnu. Proč je tento akt snižování přírůstku nabídky spojen s růstem ceny? Samotný halving sám o sobě nezvyšuje hodnotu kryptoměny. Z psychologického hlediska má zmenšení vytěženého bloku, a tedy i počtu získaných bitcoinů, na polovinu za následek pokles vlivu těžařů na cenu. Halving tak trhu a veřejnosti periodicky připomíná, že zásoba bitcoinů je omezená. A že na rozdíl od národních měn od určitého bodu, jehož dosažení se předpokládá v roce 2040, bude jeho nabídka uzavřena. To nikomu nemohou slíbit ani těžaři zlata.

Ačkoli se kvůli přehřáté poptávce může stát, že do dubna bude cena bitcoinu převážně klesat, v druhé polovině roku by se mělo potvrdit, že nabídka omezená halvingem tlačí na další růst ceny. Někteří hráči na trhu dokonce spekulují, že by bitcoin letos mohl dosáhnout nové psychologické hranice 100 tisíc dolarů (nyní se obchoduje za cenu kolem 70 tisíc dolarů). To ale nemůže nikdo vědět. Vývoj je pouze v rukou poptávky a nabídky.

Jistě, regulace ovlivňuje trh kryptoměn a bude tak činit stále více. Ve finále se však může stát, že i regulace hodnotě kryptoměn prospěje. A nakonec to třeba budou samy banky, jež se budou prát o klienty, kteří nakupují krypto.