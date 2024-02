Výsledek sněmovního hlasování o manželství pro všechny vyvolává smíšené pocity. Na jednu stranu homosexuální páry dostanou skoro stejná práva a povinnosti jako páry heterosexuální, což je proti dnešnímu stavu nesporně pokrok. Na druhou stranu se ale jejich svazek dál nebude smět jmenovat manželství a homosexuální páry nebudou mít povoleno adoptovat děti a budou tedy z hlediska českého práva dále považováni za jaksi méně hodnotnou kategorii lidí. Vlastně, když se na to podíváme z pohledu rovnoprávnosti, pocity po sněmovním hlasování nebudou ani tak smíšené jako spíše prudce negativní.

Vždyť si to představte. To, co se odehrálo, je něco podobného, jako by někdo v devatenáctém století s velkou slávou vyhlásil, že dejme tomu černošský pár sice může uzavřít partnerský svazek, ale ten se rozhodně nesmí jmenovat stejně jako posvátný svazek páru bělošského. A s těmi adopcemi samozřejmě taky pomalu, protože co kdyby ti černoši naše děti nějak poškodili! Docela odpudivá představa, že?

