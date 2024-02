Dotace v Česku byly, jsou a budou silně ožehavým tématem. V poslední době je mezi čtenáři HN zájem jak o dotace na fotovoltaiku, tak o podporu na elektroauta pro firmy a živnostníky. Nedávný rozhovor HN s Marianem Piechou, tvůrcem chystaných dotací na nákup elektroaut, proto vyvolal mezi čtenáři a zástupci byznysu řadu reakcí. Většina kritizovala Piechovo nadhodnocení marží prodejců aut, nebo to, komu vlastně dává stát na dotacích vydělat.

Nejostřeji se proti vyjádřením Mariana Piechy, vrchního ředitele sekce fondů EU na Ministerstvu průmyslu a obchodu, v dopise vymezil domácí Svaz dovozců automobilů v zastoupení předsedy Jana Hurta a tajemníka Josefa Pokorného. Dále přinášíme jejich reakci.

Mnohé pasáže rozhovoru s Marianem Piechou vyvolaly mezi členy SDA velké znepokojení. Například, když ministerský úředník tvrdí, že: „Dáváme 200 tisíc korun na auto třeba za milion korun. To je dvacet procent. A pokud budeme upřímní, je to přibližně tolik, kolik si prodejci aut ponechávají jako marži.“ To svědčí nejen o zásadní neznalosti této problematiky, ale jedná se o silně zavádějící informace. Představa pana Piechy, že prodejce pracuje s marží 20 procent, je zcela zkreslená. V podobném duchu se nese i odpověď na poznámku redaktora, že vyšší marži mají především výrobci: „Ano, u elektroaut ale může být marže i vyšší. Ve finále, kdyby výrobci a prodejci aut snížili svoje marže, tak nemusíme dávat žádné dotace.“ Takové prohlášení ministerského úředníka považuje SDA za zcela nepřípustné.

Stejně tak je na pováženou odpověď na otázku, zda MPO v případě, že zjistí, že podpora prodeje elektrických automobilů byla úspěšná, vyhlásí novou. Pan Piecha odpověděl: „Ne. Nemáme z čeho. Toto jsou jediné prostředky na podporu elektromobility v gesci MPO.“ To by vypovídalo o tom, že Česká republika nemá připravenou jasnou koncepci podpory prodeje elektromobilů a připravovaná podpora je jen pouhý výstřel do tmy. Je to ovšem v přímém rozporu s prohlášeními MPO, které pracuje na aktualizaci Národního akčního plánu čistá mobilita. Představa pana Piechy, že tato krátkodobá podpora prodeje max. 5000 elektrických automobilů tzv. nakopne trh, je mylná. Pomůže jen krátkodobě a následně se trh s bateriovými elektromobily o to více propadne. To ukazují i příklady z jiných evropských zemí, kde byl prodej elektromobilů, případně plug-in hybridů dotován.

Opominout nelze ani dřívější, v rozporu s dohodou MPO a SDA v listopadu opět panem Piechou zveřejněné informace o připravované podpoře v médiích s tím, že bude spuštěna v lednu. To de facto od prosince zcela zastavilo prodej bateriových elektrických vozidel, protože potenciální klienti vyčkávají na konkrétní podmínky. Podpora však v lednu spuštěna nebyla a má to přímý dopad na obchodní aktivity všech značek a obchodníků.

A v neposlední řadě jsou přinejmenším velice zvláštní tvrzení pana Piechy, že podpora formou zajištění úvěru je jednodušší než přímá podpora například formou odpuštění daně: „Systém podpory se administruje v uvozovkách sám a žadatel de facto stojí bokem. Leasingová společnost celou žádost o dotaci přes NRB vyřídí. To se nám líbilo.“

V podstatě ovšem tato forma podpory přenáší práci a administrativu ze státních úředníků, kteří jsou za to placeni, na uživatele se zapojením dalšího mezičlánku. Nakonec to pan Piecha v rozhovoru přiznává, že zvolenou formou podpory MPO dává vydělat leasingovým společnostem a přidává další přinejmenším velice nešťastné vyjádření: „Prodejci i tak využijí potenciálu své vysoké marže na autě. Nemůžeme program koncipovat tak, že z evropských dotací dáme vydělat jenom prodejcům a výrobcům aut, kteří vlastně zákazníkům budou nabízet slevu od MPO a peníze zůstanou u nich.“ Nabízí se tak otázka, zda panem Piechou interpretovaná zvolená forma podpory prodeje elektromobilů je opravdu zaměřena především na podporu prodeje elektrických vozidel nebo na rozdělení „komu dát vydělat“, jak několikrát pan Piecha v rozhovoru zmínil.

Klíčovou otázkou je, zda tento rozhovor vyjadřuje postoj celého MPO nebo jednoho úředníka, který se v dané problematice zásadním způsobem neorientuje. Vzhledem k vládou schválenému Národnímu akčnímu plánu čistá mobilita, který obsahuje řadu konstruktivních opatření na podporu ekosystému elektromobility, lze dovozovat spíše to druhé. Tím spíše, že stejné MPO právě intenzivně pracuje na aktualizaci tohoto akčního plánu a vláda by se jím měla v tomto roce zabývat. Dle názoru SDA pak takový úředník nemá na ministerstvu pracovat nebo se nemá veřejně vyjadřovat v rozporu se strategií vlastního ministerstva, respektive vlády.

Za Výkonný výbor SDA

Jan Hurt, předseda

Josef Pokorný, tajemník