Vláda se shodla na zákazu psychoaktivní látky HHC. Zákaz má být prý dočasný, platit začne zřejmě na začátku března. Zákazem se všichni majitelé čehokoliv s HHC ocitnou jednou nohou v kriminále, oběma pak, když je chytí policie s větším množstvím. Bez ohledu na to, o koho jde a kolik mu je let. HHC, syntetický kanabinoid, konzervativní vláda svým rozhodnutím postavila na roveň tvrdých drog.

Důvod pro zákaz byl podle ministrů jasný: rostoucí počet dětí, které se předávkovaly látkou HHC. Podle dostupných zpráv se jim to stalo úplně náhodou, bez ohledu na to, kde se zrovna vyskytovaly, povaloval se tu želatinový medvídek, onde želatinová páska napuštěná touto látkou. Takže si ji okamžitě daly do pusy a skončily na jednotce intenzivní péče. Aspoň tak to vypadá při poslechu strejců z party přátel tichého vína, kteří se dostali na pozici ministrů vlády Petra Fialy. Ministr zemědělství Marek Výborný tuto představu podpořil plakátkem, na kterém si dítě – viditelně z dobré, zřejmě katolické rodiny – cpe s nadšením cosi do úst.

Co se dočtete dál Jaká je reálná dostupnost HHC a dalších produktů?

Jakou roli hrají rodiče v případě intoxikovaných dětí?

Jak dopadá srovnání drogy versus alkohol?

Co skutečně omezí konzumaci?