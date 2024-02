V Česku je občas snadné podlehnout dojmu, že si z nás stát dělá legraci. Například v momentu, kdy čteme, že ministr zemědělství otevřel kousek od Václavského náměstí prodejnu regionálních potravin. „Cože? Státní samoobsluha? To musí být nějaký trolling, nežijeme přece v osmdesátkách!“ řekne si přirozeně kdekdo. Bohužel to trolling není. Ta prodejna opravdu existuje. A ač není v přísném slova smyslu státní, je součástí státního projektu s podmanivým názvem „Naše síťovka“ a ministr Marek Výborný jí dělá mohutnou reklamu. Teď už snad jen za státní peníze natočit novou verzi seriálu Žena za pultem a bude to dokonalé.

