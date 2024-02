Tuzemskou ekonomiku dlouhodobě trápí nízký růst. Od finanční krize jsme se moc neposunuli blíž k ekonomické úrovni Německa. A to i přesto, že právě konvergence, tedy dohánění úspěšných ekonomik, byl náš dominantní makroekonomický příběh. Česká ekonomika také patří mezi málo zemí – slovy dvě –, které ve třetím čtvrtletí loňského roku nepřekonaly úroveň HDP z konce roku 2019. Proto by nás měl zajímat výzkum ekonomického růstu. A ten ukazuje, že polovinu dlouhodobého růstu vysvětlují inovace. Tedy schopnost přicházet s novými nápady a schopnost tyto nové nápady přetavit do úspěšného produktu a služby, která optimálně znamená vybudování české značky či firmy s globálními ambicemi.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Jak české podnikatelské prostředí podporuje start-upy?

Co o Česku říká Index prosperity?

Co je nejslabším článkem české ekonomiky?