Můžeme si myslet, co chceme, o tom, že Evropská unie má být sebevědomý a silný geopolitický hráč. Ale i kdyby na tom, jak toho dosáhnout, byla v unii shoda, tak se to nestihne do letošního listopadu, kdy američtí voliči nejspíš pošlou podruhé do Bílého domu Donalda Trumpa. Ten ve vyjádření na předvolebním shromáždění de facto vyzval ruského diktátora Vladimira Putina, aby si co nejdřív otestoval nejsilnější zbraň demokratického Západu - politickou jednotu Severoatlantické aliance.

Evropští lídři mají daleko k tomu, aby působili v dnešní době sebevědomě a byli schopni společně čelit tomu, co se na ně řítí. Plácání po ramenou z doby přijímání prvních protiruských sankcí po Putinově invazi na Ukrajinu je ta tam. Ruská ekonomika se nezhroutila, ale krmí armádu vším, co potřebuje k tomu, aby drtila ukrajinské civilisty i vojáky, kterým dochází munice.

Co se dočtete dál - Lídři EU propadli pocitu falešné jednoty

- Evropský obranný průmysl nestíhá

- V čem může být inspirací Polsko