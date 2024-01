Tržní kapitalizace automobilky Tesla se od začátku letošního roku propadla o 210 miliard USD. Pro mnohé zcela nepředstavitelné číslo představuje zhruba čtvrtinu hodnoty tohoto výrobce elektroaut. Největší sešup přišel minulý týden po oznámení finančních výsledků za čtvrtý kvartál 2023. Byť zisk, tržby i počet vyrobených vozidel stále rostou, Tesla se musí především ohánět, aby obhájila své ocenění! Násobek ceny automobilky vůči jejímu zisku je nyní zhruba 60, firma totiž v loňském roce více než zdvojnásobila hodnotu své akcie. Zbytek indexu S&P 500, jehož je Tesla součástí, má násobky přibližně poloviční. A i to je vysoko nad dlouhodobými průměry.

Tak velkou přízeň investorů si dokáže obhájit pouze firma s revolučním produktem. A to výsledky z konce 2023 už úplně nepotvrdily. Poprvé v historii totiž Teslu někdo předběhnul v počtu prodaných elektrovozů za kvartál. Byl to čínský BYD. Že jste takové auto v životě neviděli naživo? Já také ne. Zatím na Západ příliš nevyváží, a tak mu k poražení Tesly stačí asijský trh.

Tesle rovněž klesá provozní marže. Ta byla vůči tržbám ve čtvrtém kvartále 2023 pouze na úrovni 8,2 procenta. A v tom ji začíná porážet i německý Volkswagen, který má marži vyšší, ale jeho ocenění (měřeno poměrem P/E) je více než desetinásobně nižší!

Může to být zvýšenými náklady na výrobu obřího pick-upu Cybertruck. Ano, to je ten, co mu na epické předváděčce v roce 2019 rozbili neprůstřelné sklo jedním hodem krikeťáku. Nebo je to rostoucí konkurencí. Tesla bude muset něco vymyslet, aby se neproměnila z technologické firmy na výrobce produktu ve vysoce konkurenčním prostředí. Avizovaný levnější model, který pravděpodobně bude jen nadále snižovat provozní marži výrobce, to nebude. Naopak humanoidní robot by to klidně být mohl.

Co je bohužel po oznámení výsledků Tesly alarmující pro všechny ostatní, je slabý odhad pro rok 2024. Vysoké úrokové sazby totiž začínají dohánět i takzvanou Magnificent 7, sedm statečných firem z indexu S&P 500, které se v loňském roce tvářily spíše jako sedm nesmrtelných. Většina spotřebitelů kupuje svou Teslu s využitím úvěru a sazby napříč světem je k tomu aktuálně moc nelákají.