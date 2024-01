Ukrajinské eskapády slovenského premiéra Roberta Fica a švédské alianční dilema jeho maďarského kolegy Viktora Orbána sleduji tento týden od břehu Dněpru. Je to pro mě poněkud nezvyklá perspektiva, protože při pohledu z Prahy jsou Slovensko a Maďarsko – zeměpisně i politicky – v posledních letech spíš východní země. Odsud jsou to první západní sousedé.

Slovenskou nejistotu, kam patřit, dávají Slováci najevo v průzkumech i v parlamentním hlasování. Fico to udělal podobně: Se svým protějškem Denysem Šmyhalem se setkal v Užhorodu, bez novinářů, bez plánované návštěvy školy, ale do očí ukrajinskému kolegovi neřekl to, co slovenským voličům: že Ukrajina nemůže zpět dobýt Ruskem okupovaná území a že nemůže být členem NATO. Prostě populisticky zahrál jinými kartami doma a v zahraničí.

