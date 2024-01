Předběžné výsledky HDP za poslední čtvrtletí loňského roku budou k dispozici až na konci ledna, avšak už teď je zřejmé, že nebyly nijak lichotivé. S celoročním propadem pohybujícím se okolo 0,5 procenta se česká ekonomika nejspíš opět vzdálila od předcovidové úrovně, spotřeba domácností dokonce téměř o deset procent.

Mohlo to však dopadnout ještě hůř, kdyby se loni nevzpamatoval tuzemský automobilový průmysl. Stejně jako už dříve totiž v nemalé míře kompenzoval propad průmyslové výroby způsobený útlumem domácí i zahraniční poptávky. Namísto pravděpodobného půlprocentního propadu by se bez pomoci výborných výsledků výroby automobilů průmysl propadl o čtyři procenta a celá ekonomika by pak ztratila zhruba jedno a půl procenta.

Navzdory všem obtížím v dodavatelských řetězcích dosáhl počet v Česku vyrobených osobních automobilů loni čtvrté historicky nejvyšší úrovně – necelých 1,4 milionu kusů – a k překonání dosavadního maxima z roku 2018 už chybělo vyrobit jen necelých 40 tisíc vozů. Tento pozitivní výsledek dokonce kontrastuje s vývojem na evropském automobilovém trhu, který se právě za těchto posledních pět let smrsknul téměř o pětinu, což neznamená nic jiného, než že se tuzemským výrobcům dařilo i na tomto zmenšujícím se poli navyšovat jejich tržní podíly.

Vzpruhu, jakou česká ekonomika dostala od automobilového průmyslu v loňském roce, však už letos získá jen stěží. Nejen proto, že výroba jela téměř na maximum, ale i s ohledem na nejistotu spojenou s dalším vývojem poptávky po nových vozech. Z pravidelného spotřebitelského průzkumu Evropské komise totiž vyplývá, že ochota pořídit si nový automobil nyní není minimálně na všech větších národních trzích nijak silná. V případě výhledu firemní poptávky až tak podrobné průzkumy nejsou volně k dispozici, avšak alespoň z přehledů jejich investičních záměrů to na velké nákupy rovněž nevypadá. O to méně proto bude dobré letos spoléhat na automotive a naopak více na „postinflační“ restart ostatních odvětví a oborů.