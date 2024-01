Přelom roku reálně neznamená nic. Museli jsme si však vybrat nějaký bod, kdy k letopočtu přičteme další jedničku, a v tomto bodě přirozeně hledíme vpřed a snažíme se odhadnout, co nás čeká. Hráči na finančních trzích píší a čtou spousty výhledových reportů, a nadto sledují i své oblíbené historické poučky či statistiky. Přestože vědí, že na ně spoléhat nejde.

Oblíbeným tématem je takzvaný lednový efekt, který by měl znamenat, že akcie v tomto měsíci většinou stoupají. Má to fungovat tak, že investoři v prosinci vyprodají akcie, kde mají ztrátu, aby si vytvořili daňový štít, a v lednu peníze znovu zainvestují. Systematicky to však nefunguje, zvlášť v posledních letech. Třeba tentokrát je tomu úplně naopak: v prosinci růst a v lednu pokles, možná proto, aby se oddálilo placení daní ze ziskových pozic.

Nebo jsou tu další poučky. Podle některých investorů předurčuje první den či dva v novém roce výsledek za celý rok. Pokles na začátku roku může ukazovat, že rok minulý možná skončil příliš vysoko, takže přišla korekce, která zhorší i vyhlídky pro celoroční výsledek. Spíše než taková úvaha však za touto poučkou stojí jednoduše fakt, že to někdy v historii pár let fungovalo.

Podobné je to se statistikami, jako kolik let průměrně trvá býčí trh, že po poklesu trh většinou roste víc než jen jeden rok, jak velký je průměrný růst po posledním zvýšení sazeb Fedu a tak podobně. U všech platí, že průměr je jen jeden moment, který by nás měl zajímat. Pokud k němu přidáme i rozptyl, zjistíme, že spolehlivost není velká.

Americký akciový trh dlouhodobě spolehlivě roste. Pokud se dostane pod trend, jeho potenciál bývá vyšší, pokud nad trend (jako loni), následný potenciál je nižší než průměrný. Jestli se budeme snažit odhad zpřesňovat dalšími úvahami, v podstatě nehraje roli. Proto je třeba brát veškeré letité poučky s velkou rezervou. Jeden důvod navíc: pokud by systematicky fungovaly, většina hráčů na trhu se podle nich bude už v předstihu chovat, čímž se jejich efekt ve výsledku rozplyne.