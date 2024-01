Česko je poslední zemí z evropské sedmadvacítky, která se svým ekonomickým výkonem stále nedostala na předcovidovou úroveň roku 2019. Bohužel, při chabých odhadech růstu není zdaleka jisté, zdali se tam vyškrábeme letos.

Důvodů je celá řada, ale jedním z nich bude i zadrhnutý německý průmyslový motor. Německo je totiž svým ekonomickým výkonem jen o fous nad svojí předpandemickou úrovní. Přitom země byla dlouho pyšná na svoji průmyslovou tradici a úspěchy. Bohužel, za poslední dekádu německá politická reprezentace systematicky pracuje na likvidaci své někdejší pýchy. Pravda, to vše je podpořeno demokratickým mandátem od voličů.

Data o německé průmyslové výrobě nám tvrdí, že její objem setrvale klesá již od roku 2017. Co může být srozumitelnější a konkrétnější, jsou údaje o počtu vyrobených vozidel. Tento údaj je naprosto klíčový i pro českou ekonomiku coby dvorního subdodavatele a váženého spolupracovníka. Tady je obrázek velmi nepříznivý. Zatímco ještě v roce 2017 bylo v Německu vyrobeno více než 5,5 milionu aut, v roce 2022 to bylo o dva miliony méně. K náladě v tamním autoprůmyslu je třeba dodat, že nová produkce berlínské Tesly začíná přispívat k celoněmeckým statistikám. Silný brand Made in Germany tedy pod sebe vzal i Teslu.

Přidejme si k tomu náklady nešikovné energetické transformace, především tedy vypnutí již postavených a zaběhnutých jaderných elektráren a snaha o jejich rychlé nahrazení jednak obnovitelnými zdroji, které provází technologické obtíže (sice fouká a svítí zadarmo, ale nestabilně), a větší závislostí na ruském plynu. Levný plyn z Ruska přestal náhle téct a nahrazuje se dodávkami z LNG terminálů, což je opatření sice naštěstí funkční, ale drahé.

Německá energetická bezpečnost a stabilita se za poslední dekádu ukázala být silně nestabilní, neboť dospěla v dražší ceny komodit pro celý region s negativním dopadem na průmysl, především ten energeticky náročnější. Navíc se na straně odbytu zadrhly růstové příležitosti německého byznysu v Číně (Adidas, Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW) a Německo se ocitlo v kleštích geopoliticky nepřátelského světa.

Není divu, že napojení českého byznysu na takto strukturálně nešťastně postavenou ekonomiku je spíše naší Achillovou patou nežli silnou stránkou.