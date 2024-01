Ekonomický rok 2023 byl opět obtížný z mnoha hledisek. Přetrvávající vysoká inflace dále snížila kupní sílu většiny obyvatel, náš reálný ekonomický výkon se ještě nedostal na úroveň z doby před pandemií covidu a vládní finance taktéž nepřipomínají Rašína, ale ani reálný socialismus.

Nicméně je obecně dobré hodnotit makroekonomický vývoj pokud možno bezemočně, jinak nám hrozí spirála negativity, která má navíc občas své dopady do spotřeby domácností nebo do investic firem. Inflace je stále velmi vysoká, na druhou stranu je to zapříčiněno hlavně jejím lednovým skokem, přičemž od poloviny roku již pozorujeme díky jejímu zpomalování aspoň mírný růst reálných mezd. Ekonomický výkon je slabý, ale část této slabosti se skrývá v jeho měření: po zrušení EET se totiž znovu navýšil podíl šedé ekonomiky, kterou pouze odhadujeme. Pokud bychom ji započetli realističtěji, těsně nad předcovidová čísla bychom se už dostali. A co se veřejných rozpočtů týče, tak jsem častokrát upozorňoval na problém používání nominálních veličin. Při poměrovém pohledu k HDP, a to jak na veřejný dluh, tak i na deficit, je situace podstatně méně dramatická.

Do nového roku buďme mírní optimisté. Řada indicií nás vede k názoru, že se odrazíme ode dna. Inflace se patrně výrazně sníží, a to někam ke třem až čtyřem procentům, jakkoliv predikce ČNB na 2,6 procenta za celý rok není podle nás zcela realistická. Reálné mzdy tak budou opět růst. Ekonomický výkon, tedy ten oficiální, konečně převýší předcovidová čísla, jakkoliv vládní konsolidační balíček jej bude mírně utlumovat. A veřejné finance se, optikou poměrových hodnot, dokonce vrátí do maastrichtských „šuplíků“.

Není to málo? Je. Ale po těžkých minulých letech je potřeba někde začít. Na to, abychom byli ekonomickým tygrem, nebo aspoň českým rysem ostrovidem, zatím nemáme. Budeme se k tomu muset proinvestovat, proinovovat, zrobustnit naši ekonomiku do budoucna a seriózně se zabývat novým růstovým modelem. Nebude to snadné, je to však práce konstruktivní a zcela jistě se vyplatí.