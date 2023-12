Některé příležitosti přijdou jednou za život, a když je promeškáte, budete si to dalších deset nebo dvacet let jen vyčítat. Jedna taková se objevila právě teď před Vánoci…

Vzpomínám si, jak táta s dědou sledovali na zrnící malé televizi ligové fotbalové zápasy. Obraz byl černobílý, oni fandili červenobílým. Ostatně komu jinému by čelákovičtí sedláci mohli fandit? Rudým, kteří nám znárodnili statek i pozemky, sotva. Proto i já už jako malý kluk jsem fandil Slavii, to se ve slušných rodinách dědí z generace a na generaci.

Dnes mi v mysli vytanula ještě jedna dávná fotbalová vzpomínka. Ležím ve vaně, už bych měl dávno spát, na školáka bylo už hodně hodin, a kdybych byl v pokoji, tak by mi rodiče již dávno zhasli. Jenže nejsem v pokoji, ale zamknutý v koupelně a poslouchám rádio, přímý přenos fotbalového zápasu. Slavia hrála pohár UEFA. Tehdejšího soupeře si již nepamatuji, bylo to někdy v sedmdesátých letech, ale pamatuji, že za nás tehdy hrál a skóroval Franta Veselý.

A taky si vybavuji, s jakým nadšením jsem čítal knihu Věčná Slavia, tu slavnou slávistickou bibli. S jakou úctou a vášní jsem si prohlížel fotografie Josefa Bicana a Františka Pláničky. Dodnes si pamatuji, jak jsem nevěřícně kroutil hlavou, že ten nejlepší brankář byl tak malého vzrůstu (Plánička měřil jen 172 cm), nebo kolik že gólů nasázel ten nejlepší útočník světové historie (Bican dal jen v lize 676 branek, druhý v pořadí nedosáhl ani na polovinu).

Slavia Praha je legendární fotbalový klub. Když se objevila možnost jednat o koupi, vůbec jsem neváhal. Je to moje srdeční záležitost, a tak se zdráhám říct, že jde o investici. Vnímám to spíše – a nejen v tomto vánočním čase – v termínech dárek a naděje. Mám radost a jsem hrdý, že jsem mohl koupit Slavii od čínských investorů a získat ji zpět do českých rukou. Tato příležitost byla pro mne darem.

Samozřejmě si uvědomuji, že to je dar, který zavazuje a který – snad – v mnoha slávistech vyvolává naději. Udělám vše, co bude v mých silách, abych tu naději nezklamal.

Za posledních třicet let měla fotbalová Slavia Praha snad deset vlastníků. Oznamuji, že toto přeprodávání nejvýznamnějšího českého klubu skončilo. Již na prodej není a nebude. Zůstanu jeho majitelem a věřím, že ani moje děti jej nikdy neprodají a společně s tribunou Sever budou fandit: „Praha je nejhezčí město na světě. My jí vládneme, my jsme Slavie.“

P. S.: Pro zájemce přidávám několik praktických faktů a klubových souvislostí.

Nákup klubu:

Ve čtvrtek 21. prosince 2023 jsme podepsali závaznou smlouvu o převzetí 99,98% podílu ve společnosti SK Slavia Praha – fotbal (majitel fotbalového klubu) a 100% podílu ve společnosti Eden Arena (majitel slavistického stadionu) od společnosti Citic Europe Holdings, a.s., která je součástí čínské investiční a průmyslové skupiny Citic Group.

K dokončení transakce je třeba ještě získat souhlasy regulatorních orgánů v obou zemích. Očekávám, že se tak stane během prvního čtvrtletí 2024.

Minulost klubu:

Slavia Praha je bezesporu nejúspěšnější český fotbalový klub posledních deset let, a to na domácí i evropské scéně a k tomu výrazně přispěl i minulý majitel, čínská společnost CITIC.

Historicky je Slavia nejstarší český fotbalový klub, založen byl v roce 1892. K prvnímu fotbalovému mači nastoupila 25. března 1896 na Císařské louce proti A.C. Sparta a zvítězila 6:0. Když po pěti letech, v roce 1901 byl založen Český svaz fotbalový, byla Slavia o tolik lepší než všechny ostatní ligové týmy, že si zažádala, aby v mistrovské soutěži hrálo její béčko, že áčko bude hrát jen proti silným zahraničním soupeřům.

Slávistická dominance trvala i za první republiky, kdy mlela nejen týmy domácí, ale i rakouské či třeba španělské a tvořila většinu v československé reprezentaci. Slavia získala zatím 21 titulů československé a české ligy a 11 vítězství v národním poháru.

To je minulost, která zavazuje.

Budoucnost klubu:

Cílem je získat titul mistra ligy i pohár pro vítěze MOL Cupu a v jarní části evropských pohárů se probojovat co nejdále. K tomu kromě hráčů a trenérů musí samozřejmě přispět i management a vlastník.

Ve vedení klubu počítám nadále s Jaroslavem Tvrdíkem, který odvádí velmi dobrou práci. V tuto chvíli nechystám žádné personální změny ve vedení klubu.

Jako vlastník deklaruji připravenost se na cestě k úspěchu podílet. Co se týče hráčských akvizic, budu každou příležitost na získání zajímavého hráče posuzovat individuálně s ohledem na cíle, které jsem stanovil.

Z hlediska dalšího rozvoje si přeji co nejdříve zahájit stavbu mládežnického tréninkového centra, obecně na práci s mládeží se budeme hodně soustředit. Sport považuji za velmi důležitý a prospěšný faktor ve výchově a zrání dětí.

Mezi priority bude patřit i rozvoj ženského týmu, který je výjimečně úspěšný (22 titulů mistryň ligy a pravidelný účastník Champions League).

Moje vize:

Slavia Praha je nejvýznamnější český fotbalový klub. Chci, aby o této skutečnosti nepochybovali ani fanoušci jiných klubů.