Americká vláda pod vedením demokratického prezidenta Bidena je silně odhodlána zvítězit v příštích volbách, které se konají v listopadu 2024. Jak říká slavný investor Ray Dalio, populismus vede k tomu, že hlavní politické strany začnou vnímat jedna druhou jako čím dál tím větší riziko pro stát. V takové situaci si mohou politici myslet, že vybojováním nového mandátu skutečně zachraňují svoji zemi.

Současná americká ministryně financí Janet Yellenová byla předsedkyní Fedu před Jeromem Powellem a nyní hraje klíčovou roli ve stimulační politice, která brání vzniku recese v USA, jež by výrazně snížila šance na znovuzvolení demokratického prezidenta. Dělá to tak, že odčerpává přebytečnou likviditu z Fedu, která se kumulovala v letech 2021 a 2022 až do výše 2,5 bilionu dolarů. Velká část přitekla na účet státní pokladny USA a další část byla napumpována do ekonomiky, díky čemuž si nyní Spojené státy udržují velmi silný ekonomický růst i navzdory agresivnímu monetárnímu utažení.

Vedlejším účinkem je mimo jiné i koncentrovaný růst akciových trhů v letošním roce. Silná ekonomika a vyšší ocenění aktiv je dobrým způsobem, jak populaci navodit „dobrý pocit“ před volbami. Většina expertů na přelomu roku 2022 a 2023 očekávala recesi v USA a korekci na akciových trzích. Když se ala vláda a Fed rozhodly intervenovat jako nyní, historická a fundamentální tržní analýza letí oknem. Bez těchto zásahů by americká ekonomika již zřejmě sklouzla do recese, nezaměstnanost by výrazně vzrostla a bankovní sektor by byl pod obrovským tlakem.

Ve výsledku se tak nabízí otázka, zda tyto intervence povedou ke zrušení typické dohry monetárního cyklu, nebo pouze k natažení celého cyklu v čase, kdy se recese v dalších letech stejně dostaví. V každém případě, pokud se republikáni rázně nepostaví této populistické politice demokratů, lze předpokládat, že současná situace bude pokračovat i v roce 2024. V takovém případě se recese nemusí dostavit ani příští rok, ovšem roste riziko oživení inflace, pokud se vládním činitelům nepodaří tento delikátní proces správně vybalancovat. Navíc americký Fed již avizoval snížení sazeb v příštím roce, což je další vliv, který může inflaci podpořit.