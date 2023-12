Střelba na pražské filozofické fakultě se bude ještě dlouho vyšetřovat, jeden klíčový fakt už ale známe – vrah střílel legálně drženou zbraní, kterou, a to je podstatné, získal bez obtíží a kterou samozřejmě nepotřeboval. V Česku (podobně jako leckde jinde na světě) totiž považujeme držení něčeho tak supernebezpečného, jako je palná zbraň, za normální. Stačí vám pocit, že střílení je bezva, čistý trestní rejstřík, projít nepříliš náročnými testy a můžete začít nakupovat v obchodě se střelivem.

Je jasné, že na to budou vždy existovat různé pohledy. Autor tohoto textu zastává zrovna ten, který to za moudré nepovažuje, nicméně chápe, že věc je složitá, strach lidí z obecného ohrožení je mocný a snaha spoléhat se vlastní síly při ochraně svého života je do značné míry sympatická a zdravá. Není tedy militantním zastáncem naprostého zákazu zbraní. Jenže není ani možné nechat věc tak, jak je tu dnes máme.

