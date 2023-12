Před dvěma týdny cena zlata pokořila své předchozí historické maximum. I když od té doby mírně klesla, přepsání rekordních historických tabulek cen jakéhokoliv aktiva vždy vybízí k zamyšlení. Může cena stoupat dále, nebo je už nesmyslně vysoko? A co růst ceny vlastně způsobuje?

Zlato nevyplácí žádné úroky, dividendy nebo nájem. Od čeho se tedy jeho hodnota odvíjí? Cena zlata je především barometrem hodnoty „papírových“ peněz a důvěry ve finanční systém. Jeho cena je tím vyšší, čím více jsou naše peníze znehodnocovány a čím více se bojíme, že peníze v nejrůznějších finančních produktech nemusíme dostat zpátky, jako například letos na jaře při pádu několika bank.

Cena zlata byla po celou historii lidstva stabilní, protože zlato buď přímo bylo peníze, nebo jím byly peníze podloženy. Když byl v roce 1717 sir Isaac Newton ustanoven šéfem britské královské mincovny, stanovil cenu zlata na úroveň, která vydržela dalších 200 let. Inflace v tomto období byla celkově zhruba nulová. Chléb v roce 1914 stál podobně jako o 200 let dříve. Změnu přinesl vznik americké centrální banky Federal Reserve na Vánoce 1913. Tímto okamžikem jsme vstoupili do nové etapy, která trvá dodnes. Hodnota peněz je záměrně a trvale znehodnocována státem.

Trvalý růst ceny zlata a aktuální rekord tedy nejsou důsledkem něčeho nového či speciálního, jsou jen odrazem klesající hodnoty našich peněz. A to je i odpověď na otázku, zda může cena dále růst. Vzpomínám na rozhovor před lety v rádiu s Martinem Veselovským, když cena zlata překonala magickou hranici 1000 dolarů za unci. Na dotaz, zda může cena dále růst, třeba až na dva tisíce dolarů, jsem odpověděl stejně jako pokaždé v posledních 20 letech. Nemám křišťálovou kouli a nevím, kam až cena zlata poroste. S jistotou však vím, že dokud budou přetrvávat příčiny, které způsobují růst jeho ceny, bude dále růst. Tou hlavní příčinou je státní politika sanovat jakýkoliv problém zaplavením ekonomiky penězi, ať už prostřednictvím politiky měnové nebo rozpočtové.