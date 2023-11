Investiční svět miluje jednoduché poučky, statistiky a zkratky. Jedna z těch aktuálně módních odkazuje na legendárních sedm pistolníků, potažmo sedm firem, jejichž akcie zařídily letošní vzestup amerického akciového trhu. Stejně jako filmoví hrdinové se ale i firmy dostaly v posledních měsících pod palbu.

Drtivou většinu růstu indexu S&P 500 od loňského obratu zařídily firmy Amazon, Alphabet, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia a Tesla. Jde o akcie cyklické a růstové, což by mělo znamenat velkou citlivost na hospodářský růst a výši úrokových sazeb. Obojí by jim mělo letos škodit, když o růstu panují neustálé pochybnosti a úrokové sazby vystoupaly na mnohaletá maxima. Jenže tyto akcie naopak výrazně zdražily.

Samozřejmě, jde o firmy s příběhem, většinou silnou bilancí a malým zadlužením, firmy, jež investor nemůže ignorovat při skládání portfolia. Klíčová přesto byla mánie kolem umělé inteligence. Z ní profitoval kdekdo, ale u největších technologických firem to bylo nejvíc na očích.

Zádrhel přišel v létě. Nadšení z umělé inteligence začalo vyprchávat, když výsledky ukázaly, že drtivá většina firem si na monetizaci této revoluce ještě počká. Pod tlak se v posledních měsících dostala dokonce i Nvidia, které AI jako jediná z velkých techů přináší masivní vylepšení výsledků. Investoři přestali ignorovat, že trh je poměrně drahý na to, jak vysoké výnosy panují na dluhopisovém trhu.

Během podzimní výsledkové sezony začalo jít do tuhého, když investoři přestali firmám odpouštět chyby či jen vady na kráse. Vyprávět by mohl Alphabet výrazně padající po výsledcích, které ve skutečnosti nebyly tak špatné. Pokud se sentiment začal obracet i proti technologickým obrům, bylo zřejmé, že trh potřebuje pomoc. Ta skutečně přišla, a to z obvyklých míst. Zřetelný signál z Fedu, že už nebude dál zvyšovat sazby, nechal vzpomenout na první pololetí, kdy investoři ve víře v obrat měnové politiky házeli za hlavu všechny problémy. Zdá se, že aspoň načas by to mohlo špatnou náladu zlomit.